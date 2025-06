“No lancen esas bombas”: Donald Trump llama la atención a Israel por no respetar la tregua con Irán

Un sorpresivo llamado de atención realizó Donald Trump a Israel a través de su plataforma Truth Social, luego que los aliados de Estados Unidos desconocieran la tregua con Irán que horas antes había anunciado el propio Trump.

Así, utilizando letras mayúsculas, el mandatario estadounidense escribió: “ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS”, añadiendo que “SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!”.

Luego, Donald Trump sumó otro mensaje, asegurando que Israel “no va a atacar a Irán”, a lo anterior además añadió que “todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor! ¡Gracias por su atención a este asunto!“.

Israel lanzó una bomba tras el anuncio de la tregua

Todo esto ocurrió después de que Israel bombardeara Teherán, lo que llevó a que el presidente estadounidense previo a entrar a la cumbre de la OTAN señalara que "no estoy muy contento con lo que hizo Israel. Hubo un misil que fue disparado después del límite de tiempo. Ahora Israel tiene que calmarse”.

Donald Trump no ocultó su molestia con sus aliados, añadiendo que no le gustó “que la respuesta fuese tan fuerte” y aseguró que vio “muchas cosas que no me gustaron”.

La ofensiva israelí — según asseguró Trump — se dio justo después del acuerdo de alto al fuego con Irán, lo que generó su molestia. “Israel bombardeó enormemente (...) Estoy enojado también con Irán. Ambos países han estado luchando tanto y tan duro que no saben qué mierda están haciendo”, indicó el magnate estadounidense.