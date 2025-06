“Nunca más voy a poder abrazarlo”: Viuda del ciudadano francés asesinado en Chicureo compartió crudo testimonio

El brutal asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido la madrugada del 28 de febrero en Chicureo, sigue generando conmoción e indignación. Weiler, de 52 años, fue apuñalado por un grupo de adolescentes que ingresaron a su domicilio para robar, dejando una familia devastada y un cúmulo de interrogantes en torno a las condiciones de seguridad del sector.

El crimen ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando un grupo de adolescentes de entre 15 y 17 años irrumpió en la vivienda del presidente de la Unión de Franceses de Chile. En medio del asalto, Weiler intentó proteger a su esposa Fernanda y a sus hijos, siendo atacado con armas blancas por los delincuentes. Su esposa también resultó gravemente herida.

Fernanda, su viuda, rompió el silencio en una entrevista con Reportajes T13, entregando un desgarrador relato de lo vivido aquella madrugada. “Me fracturaron la nariz y también me llegó como un cuchillo y muchos golpes acá en el pecho… yo me defendí de dos, entonces Dimitri, como te digo en el informe, él no pudo defenderse. Lo mataron a sangre fría”, declaró con evidente dolor.

La mujer añadió que intentó cooperar con los agresores para evitar una tragedia aún mayor. “Ellos se llevaron todo lo que quisieron llevarse... yo les entregué todo de la forma más rápida para que se fueran luego... fue muy violento... en un segundo tenía dos personas encima mío con cuchillo y otro golpeándome sin ni siquiera preguntar nada”.

En esa misma línea, Fernanda expresó el vacío irreparable que dejó el crimen: “No sólo asesinaron a mi marido, también a un padre... Esto es para siempre. Yo nunca más voy a poder abrazarlo, mirarlo…”.

Sospechas sobre posible colusión de guardias

A pesar de que todos los autores materiales fueron detenidos pocas horas después del crimen, la familia de Weiler no descarta que haya habido participación o negligencia por parte del personal de seguridad del condominio.

El abogado de la familia, Ciro Colombara, fue enfático: “Nosotros esperamos que se investiguen todas las pistas, hasta ahora eso no ha ocurrido. Porque si bien es cierto, están detenidas las personas o los autores materiales, resta investigar de manera profunda y seria cómo llegaron exactamente al lugar o por qué”.

Una de las declaraciones más llamativas provino de un guardia del condominio, quien afirmó haber visto dos vehículos salir a alta velocidad a las 03:25 horas, sin lograr identificar a los ocupantes debido a la oscuridad.

Para Colombara, este tipo de antecedentes “deben ser indagados con seriedad. Han aparecido casos donde funcionarios de seguridad, incluso municipales, entregan datos de dónde robar o participan activamente. Eso también podría haber ocurrido acá y debe ser investigado a fondo”.

Mientras tanto, la familia del ciudadano francés continúa buscando justicia y exige que se puedan esclarecer todas las posibles responsabilidades en el homicidio del ciudadano francés.