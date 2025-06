“Ojalá que venga a buscarme acá al canal”: José Antonio Neme lanza durísimo descargo contra agresor de conserje y apunta a falencias del sistema judicial

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, no se guardó nada este lunes al referirse al caso de Martín de los Santos Lehmann, el sujeto que agredió brutalmente a un conserje en Vitacura y que permaneció prófugo durante semanas, incluso saliendo del país.

Durante su espacio matinal, el periodista arremetió con fuerza no solo contra el imputado, sino también contra la justicia chilena por permitir que una persona con antecedentes de violencia pueda permanecer en libertad. “¿Ustedes me van a decir que en este país ustedes pueden pegarle a una persona y dejar registro de aquello en pleno sector residencial? Me parece que habla mal de nosotros, del sistema”, lanzó indignado.

Pese a que el imputado fue finalmente reformalizado este lunes, su caso estuvo marcado por la controversia, luego de que se supiera que incluso se encontraba en la playa durante su periodo de rebeldía. Esta situación fue lo que más molestó a Neme: “Uno esperaría que no le salga barata ser prófugo, que no le sea tan fácil. Me parece que es raro”.

Sin escatimar en adjetivos, el periodista calificó a Martín de los Santos como “idiota, estúpido, soberbio y ridículo”, pero subrayó que lo más preocupante no es su actitud, sino la permisividad del sistema: “Lo que realmente importa es cómo funciona el sistema con él”.

En su furioso descargo, Neme también ironizó con la posibilidad de un encuentro con el imputado: “Es un idiota, es un tarado, es un imbécil... ojalá venga a buscarme acá al canal, porque podemos tomarlo preso, así que da lo mismo”.

Y concluyó con una dura metáfora: “¿Qué puede esperar uno de un burro si no es una patada? Uno a este tipo lo empuja y come pasto”.