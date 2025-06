Sufrió un accidente doméstico: Hijo de Cristina Morales y Gary Medel terminó con una profunda herida en su frente

Recientemente, a través de sus redes sociales, Cristina Morales dio a conocer un complejo accidente que sufrió uno de sus hijos que tiene junto al futbolista de Universidad Católica, Gary Medel. En específico, la madre mostró la considerable herida que le quedó al menor, quien estaba jugando a la pelota en la casa.

Mediante las historias de Instagram, la modelo española compartió una fotografía en blanco y negro en la que se ve un importante corte que tuvo su hijo menor, Danilo. Pese a que al pequeño se le ve la profunda herida en su frente, además de manchas de sangre, según relató Cristina, no fue nada tan grave.

“Por suerte todo quedó en un susto“

“Por suerte todo quedó en un susto“, puso la periodista sobre la imagen, para luego contar cómo ocurrió el hecho. Al igual que el padre, es fanático del fútbol y no halló nada mejor que subir las escaleras mientras jugaba con el balón, algo que no terminó bien.

“Tuvo la genial idea...”

La europea agregó que “se ha caído de las escaleras ya que tuvo la genial idea de subirlas jugando con la pelota en los pies“.

Por otro lado, reconoció que sus hijos son muy distintos en ese sentido, puesto que la hija mayor que tiene junto al defensa Cruzado, no le ocurrieron cosas de este estilo. “Con Alessandra no me pasó todo este tipo de situaciones”, señaló Cristina Morales.

“Ser mamá es bonito, pero se sufre también”

Por último, la comunicadora confesó que “ser mamá es bonito, pero se sufre también, se tenía que decir y se dijo”.

Cabe destacar que los niños son cuidados por la madre, en España. Por su lado, Gary Medel los va a ver cuando su trabajo se lo permite, ya que juega y vive en Chile.