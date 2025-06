Formalizarán por violación a fotógrafo Carlos Müller

Fue por medio de una cuenta en Instagram que el pasado 11 de abril de 2020 se conocieron las denuncias en contra del fotógrafo, Carlos Müller, ocasión en la que cerca de 50 personas entregaron su testimonio sobre situaciones relacionadas con delitos sexuales cuando eran menores de edad, siendo la mayoría de ellos hombres.

En esa época, músicos con que alguna vez trabajó como Los Bunkers, Gepe, Denisse Malebrán, Santaferia y Francisca Valenzuela, entre otros, cuestionaron al profesional y entregaron su apoyo a los denunciantes.

“Queremos declarar nuestra absoluta solidaridad con todo menor de edad o adulto que haya sido víctima de las conductas de Carlos Müller”, publicaron los Bunkers en su cuenta de Instagram.

“Manifestamos nuestro absoluto y categórico rechazo a actos que atenten y vulneren los derechos fundamentales del ser humano, en especial, cuando son menores de edad”, publicó la productora Lotus (Lollapalooza) donde trabajó Müller.

El profesional alcanzó reconocimiento en 2016 cuando la revista Rolling Stone publicó en su portada una foto suya del show de The Rolling Stones en Chile.

Formalización

Si bien Carlos Müller debía ser formalizado este martes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de violación de mayor de 14 años, la audiencia debió reprogramarse por su ausencia para el próximo 28 de julio.

Los delitos que imputa el Ministerio Público habrían ocurrido el 1 de enero de 2015 en el domicilio del imputado.

La funa

“Yo hasta el momento sentía que fue una experiencia consentida, mas ahora no lo sé. No sé, porque tenía la presión de estar en su casa, corresponderle, porque me estaba haciendo fotos gratis... pero no me sentí bien”. El relato corresponde al cantante chileno Dani Ride.

El artista relató que conoció al fotógrafo cuando tenía 17 años, luego que éste lo contactara por MSN Messenger. Cuando cumplió 18, Dani Ride dice Müller le habría ofrecido una sesión gratis de fotografías.

“Solamente me dijo que era por buena onda. Él sabía todos mis problemas y, de cierta forma, yo creo que sabía cómo abordarme, cómo seducirme. Yo lo admiraba mucho, me encantaba todo el tema de las fotos”, explicó en su momento por medio de un video compartido en sus historias de Instagram.

“Él empezó a tomarme fotos, me dijo que me relajara, que me veía muy tenso, siempre me miraba fijamente y se quedaba en silencio mucho rato. En una de esas miradas, me roba un beso, a lo que yo le respondo quitándomelo de encima“, expuso el cantante.