María José Prieto arremete contra Claudia di Girolamo y la responsabiliza de perjudicar laboralmente a Cristián Campos: “Le quitó el trabajo esparciendo rumores”

En medio de la controversia que envuelve a Cristián Campos, recientemente sobreseído por prescripción en el caso de abuso denunciado por su hijastra Raffaella di Girolamo, su actual esposa, la actriz María José Prieto, rompió el silencio en el podcast Bombastic, conducido por Cecilia Gutiérrez. En una conversación marcada por la indignación, Prieto apuntó directamente contra Claudia di Girolamo, madre de la denunciante y exesposa del actor, acusándola de dañar intencionalmente la carrera de Campos.

“Todavía no lo podemos entender, ha sido muy inesperado. Cómo la justicia puede condenar a una persona sin pruebas”, expresó Prieto con evidente molestia respecto al fallo que, si bien sobreseyó a su esposo, acreditó la existencia de los abusos. Para la actriz, el proceso estuvo lleno de inconsistencias: “Hubo muchas contradicciones en los testimonios de la parte querellante, entre ellos el de Claudia”, señaló.

Prieto se refirió especialmente a cómo se habría originado la denuncia en 2020: “Lo curioso es que la mamá recuerda este hecho el año 2020, cuando esta mujer (Raffaella) le manda una carta que escribe con una amiga especialista en abusos y su amigo, Jaime Parada (...) Frente a esta carta donde le relata los abusos, Claudia tiene un flashback o epifanía y recuerda que encontró a su hija con el padrastro desnudo”.

En tono crítico, cuestionó por qué, de ser cierto el recuerdo de Di Girolamo, no actuó antes: “¿Cómo no llevaste a tu hija al Servicio Médico Legal? ¿Cómo no le contaste a nadie?”.

Pero el punto más controversial de la entrevista vino cuando Prieto acusó a Claudia y Raffaella de haber tomado represalias laborales contra Campos mucho antes de que se judicializara el caso. “Le empezaron a quitar el trabajo a Cristián esparciendo rumores con productores”, aseguró. En particular, apuntó a la salida del actor de la agencia de representación artística Luz: “Por ejemplo, la Agencia Luz lo sacó antes de que hubiese una querella. Lo sacó de su agencia porque la Claudia había exigido eso”.

Finalmente, dejó entrever una posible influencia de Di Girolamo en ciertos espacios culturales: “Qué curioso que digan ‘ella no tiene poder’... bueno, ahí está. ¿Dónde está Vicente Sabatini? Creo que está en el Ministerio de Cultura”.

Estas declaraciones reabren el debate público sobre las implicancias mediáticas y personales de casos judiciales sensibles y la delgada línea entre los fallos legales y las condenas sociales.