“Era una persona que le ganó a la vida”: Mujer fallece tras ser atropellada por bus del sistema Red Movilidad en Pudahuel

En horas de la tarde de este 26 de junio, en Pudahuel, Región Metropolitana, una mujer falleció luego de ser arrollada por un bus del sistema Red Movilidad. Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes, terminó perdiendo la vida.

PUBLICIDAD

En específico, al accidente tuvo lugar en la intersección de Río Itata con El Tranque, hasta donde llegó personal de la Sección de Investigación de Accidente de Tránsito de Carabineros de Chile con el fin de determinar la dinámica y causas del siniestro.

Como recogió Meganoticias, según los primeros antecedentes del caso, Carmen Reyes (48) iba cruzando la calle, momento en que la micro viró hacia la derecha desde El Tranque hacia Río Itata, atropellando en el giro a la víctima, quien murió debido a la complejidad de las heridas.

Por el lado del chofer de la máquina, está dando declaraciones ante la policía para así esclarecer su eventual responsabilidad en el hecho.

Temporalmente, el perímetro del sector se encuentra suspendido para llevar a cabo la laboral de Carabineros, como el registro de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos.

El hijo de la mujer, Marcos Marileo, señaló que “el chofer dijo que no la vio, pero es una situación dolorosa y no queremos que se repita, con los semáforos no basta, queremos que la empresa se haga cargo de esto, no es el primer atropello que hay, queremos que se haga justicia y entendemos que un accidente”.

“Era una persona que le ganó a la vida”

El joven definió a su madre como “una persona que le ganó a la vida”, puesto que en 2020, a raíz del Covid, falleció su esposo. “Ella se quedó sola como dueña de casa y se quedó a cargo de mis dos hermanas menores de 13 y 16 años”, expresó.

“Mis hermanas ahora quedaron a la deriva, nosotros nos haremos cargo como hermanos mayores, pero ella era el sustento de mis hermanas, ella estaba trabajando con su enfermedad y todo, tenía depresión”, comentó Marcos.