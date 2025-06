“Vulnera mi derecho”: Martín de los Santos rompió el silencio y reclamó después de que la Corte no le permitió el patrocinio de sus nuevos abogados

A las calles de Brasil llegó el equipo de “Contigo en la mañana” para dar con el paradero de Martín de los Santos, el hombre de 32 años que agredió al conserje Guillermo Oyarzún, quien resultó con la pérdida de visión de un ojo.

El 19 de junio, cuatro días antes de su última audiencia de formalización, el acusado abandonó Chile con destino a Brasil. Aunque se conectó de forma virtual a esa instancia judicial —donde mostró una actitud desafiante, vapeando, tomando mate e interrumpiendo a la jueza—, nunca regresó para enfrentar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta.

Carlos Mora, su entonces abogado, fue quien confirmó su salida del país, antes de renunciar a la defensa por “diferencias irreconciliables”. Desde entonces, se ha emitido una orden de captura internacional.

Óscar Olivares, actual defensor de De los Santos, reconoció que su cliente está en calidad de prófugo. En las últimas horas se dio a conocer que el sujeto salió de Chile con un pasaje rumbo a Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

Este jueves, el matinal de CHV conversó con el periodista brasileño Diego De Souza, quien indicó que el empresario aún estaría en Santa Catarina: “Él tenía pasaje de vuelta a Chile el domingo 22, pero no se sabe si salió de Brasil”. Además, reveló un dato clave: “Podría tener dos pasaportes. Documento chileno y español”.

La policía brasileña investiga su posible desplazamiento a otros estados como Porto Alegre o Curitiba, mientras las autoridades chilenas mantienen activa la búsqueda internacional

El mensaje de Martín de los Santos

Mientras parte del equipo periodístico de CHV se desplegaba en Brasil, el periodista Sergio Jara logró contactarse con Martín de los Santos. El profesional explicó que llevaban un tiempo intentando contactarse con el imputado, quien terminó contestando.

“Lo primero que me plantea es que está enojado con el influencer que entrevistamos ayer (Pablo Roa). Dijo que lo dejó muy mal, que no era lo que esperaba. También dice que él está personalmente muy mal y que la justicia chilena lo está censurando, y no le están permitiendo acceder a sus derechos; que les están exigiendo volver al país”, comentó.

El periodista señaló que Martín de los Santos contrató a un nuevo abogado, Mario Orlando Jara Jara. “Él presenta un recurso ante la Corte, en realidad un oficio para asumir el patrocinio de Martín, y la Corte le dice que no”, informó.

De acuerdo al escrito emitido por la Corte, se señaló que “atendido el mérito de los actos, encontrándose el imputado Martín de los Santos Lehmann con orden de detención pendiente, no ha lugar en la forma solicitada. Comparezca el imputado personalmente ante este Tribunal”.

Jara señaló que el prófugo les confirmó que se encuentra fuera del país, pero no especificó en dónde está. “Él está bastante afligido, complicado por todo lo que está pasando”, añadió.

Antes de mostrar el audio de Martín, conversaron con el influencer que conversó con el prófugo durante la semana. Él lo culpa por haber activado la alerta internacional, pero de todas formas, señaló que le concedería una nueva entrevista, si no tiene en mente a Tomás Mosciatti.

El influencer terminó mostrando un mensaje de voz del imputado, quien decía: “están impidiendo ejercer mi derecho a defensa al no permitir patrocinar a mis abogados de manera telemática en mi contexto actual. Eso está totalmente fuera de la ley, vulnera mi derecho al libre proceso, mi defensa adecuada. No están permitiendo ejercer mi defensa con los medios disponibles de cualquier ciudadano normal”.

Él agregó que tiene planeado pedir una prórroga para que se extienda el plazo hasta el sábado para apelar a este dictamen, porque no están dejando patrocinar sus nuevos abogados. De igual forma, el influencer señaló que él quiere hacer un concurso a nivel nacional para darle una oportunidad a los abogados que quieran defenderlo.

Finalmente, el periodista Sergio Jara reprodujo el audio que le envió a él, en donde Martín de los Santos primero plantea que “me encuentro bastante afectado porque me acaban de informar mis nuevos abogados que no me pueden patrocinar porque el sistema bloqueó para que no pueda tener defensa. Y tengo hasta el sábado para poder presentar mi apelación. Es mi derecho”.

“Todo lo que he querido hacer en este tiempo es velar por mis derechos, nada más. Por favor que se informe, necesito un abogado privado urgente y el que esté dispuesto que se comuniqué a mi WhatsApp”, continuó.

Jara informó que el imputado le envió el documento de apelación que presentó, el cual terminó leyendo: “Debido a que el sistema se encuentra inhabilitado o con fallas técnicas que han impedido concretar mi patrocinio y ejercer mi defensa de manera adecuada. Solicitó a su excelencia que se permita una prórroga razonable para que pueda regularizar mi situación, designar abogado por la vía correspondiente y cumplir con las gestiones procesales correspondientes”.

“La imposibilidad técnica ha sido ajena a mi voluntad. No he sido notificado personalmente y desde el primer momento he tenido la disposición de colaborar con el Tribunal y el proceso, razón por la cual pido que se me resguardo mi derecho de defensa y debido proceso concediéndome el tiempo para resolver esta situación administrativa”.

El periodista discrepó de algunos puntos que Martín planteó, ya que el sistema no está caído sino que fue una decisión de un juez, ni tampoco ha colaborado porque está prófugo y también fue notificado de prisión preventiva durante la audiencia telemática.