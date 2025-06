Diputado Miguel Ángel Calisto y solicitud de desafuero pedido por la Fiscalía: “Nos buscan eliminar por secretaría”

El diputado Miguel Ángel Calisto, reaccionó a la solicitud de desafuero que solicitó la Fiscalía de Aysén a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el marco de una investigación por el delito de fraude al fisco que se sigue en su contra, además de otras personas cercanas al parlamentario.

Calisto señaló que se había notificado “por la prensa respecto de esta solicitud de desafuero de la Fiscalía a la Corte de Apelaciones respecto al propósito de la querella del Consejo de Defensa del Estado, antecedentes que no conocemos”, ya que aún no habría sido notificados.

El diputado sostuvo que “esto es parte del proceso, de un proceso de investigación, vendrán muchos procedimientos más en el futuro, estos procesos son largos”.

Por tal razón, sostuvo que espera “que la Corte tenga bien los argumentos, tener el espacio de nosotros para poder exponer los argumentos de fondo respecto de esta situación que a nosotros nos parece bastante particular en medio de elecciones”.

Acusa motivaciones políticas

El diputado Calisto apuntó que la querella en su contra presentada por el CDE y la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía, serían motivadas por cuestiones política, ya que buscará la reelección en el Congreso.

“Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral, yo he señalado como candidato también en las próximas elecciones, nosotros siempre hemos tenido muy buenos resultados electorales, en las tres elecciones donde he participado he tenido las primeras mayorías regionales. Y hoy día evidentemente como no me pueden ganar vía electoral con los votos, nos buscan eliminar por secretaría”, afirmó.

Solicitud de desafuero

Desde el Ministerio Público informaron que “las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada

La petición de desafuero en contra de Miguel Ángel Calisto fue presentada por el fiscal regional (s) de Aysén, Luis Contreras, para que sea resuelta por el pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, quien determinará en definitiva si existe o no mérito suficiente para terminar con el fuero.

En esta causa existe también una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Calisto y tres personas cercanas al parlamentario: Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional”.

Según el CDE, Calisto -quien pertenece a la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes- sabía que los servicios nunca fueron prestados por Carla Graf, generando un prejuicio al Fisco de más de $100 millones.