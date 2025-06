Exalcalde de Macul fue encontrado “en estado de shock”: gobierno evita hablar de secuestro y Presidente Boric asegura que responsables “van a caer”

Durante la madrugada de este domingo 29 de junio apareció con vida, pero “en estado de shock”, el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien llevaba al menos tres días desaparecido, mientras se presume que podría haber sido secuestrado, aunque las autoridades han evitado hablar de dicho delito de forma directa.

De acuerdo a lo indicado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el exalcalde de Macul “efectivamente ha aparecido esta madrugada, se han constatado sus lesiones, ha procedido a ser atendido también por la Policía de Investigaciones”, agregando que “desde que se reportó su desaparición ha habido un trabajo conjunto tanto del Ministerio Público como la Policía de Investigaciones, y el Gobierno ha estado especialmente atento al desarrollo de la misma”.

En ese sentido, Cordero evitó calificar la desaparición de Montoya indicando que esto “forma parte de la investigación, y probablemente durante el transcurso de la mañana, el Ministerio Público también se va a referir a este punto”.

Presidente Boric aseguró que responsables “van a caer”

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric también se refirió a lo ocurrido con el exalcalde Montoya, señalando tras votar en Punta Arenas que “esto es inaceptable, no hay que relativizar, lo está viendo el Ministerio Público, lo que les puedo asegurar es que las personas que llevaron adelante este tipo de acciones, van a caer”.

A lo anterior, agregó que “Chile no se rinde ante la delincuencia y esa pelea la vamos a dar todos los días, confío plenamente en los policías, en Carabineros y en la PDI, le mando un saludo a él y a su familia, lo que pasó es inaceptable, acá no se puede relativizar, una persona que es privada de su libertad en un contexto no judicial es inaceptable”.