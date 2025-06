Jeannette Jara no descarta congelar su militancia en el PC tras triunfo en las primarias y apunta que “soy candidata de una coalición mucho más amplia”

Asegurando que el triunfo de este domingo 29 de junio “fue sorpresivo y bonito”, la ahora candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a los desafíos que enfrentará hasta llegar a las elecciones del 16 de noviembre próximo, sin descartar congelar su militancia en el Partido Comunista (PC) para convocar a un espectro más amplio de adherentes.

Así, la exministra del Trabajo, se refirió a lo vivido tras las primarias de este domingo, donde se impuso con un contundente 60,16% a Carolina Tohá (28,07%), Gonzalo Winter (9,02%) y Jaime Mulet (2,74%).

“Soy candidata de una coalición mucho más amplia”

En ese sentido, Jeannette Jara estuvo este lunes 30 de junio conversando con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, donde señaló que si bien no descarta suspender su militancia en el PC, es una conversación que todavía no se ha dado.

“Las encuestas nos ponían con mayores probabilidades, pero igual tenía una inquietud, como estaba lleno de encuestas algunos me decían que íbamos disputando con Carolina Tohá”, dijo Jara sobre el triunfo, añadiendo que “fue sorpresivo y bonito” ganar la elección.

En tanto, al ser consultada sobre la posibilidad de suspender su militancia para llegar a un espectro más amplio de adherentes en esta nueva etapa de campaña, la candidata presidencial oficialista indicó que no es algo que se esté conversando por el momento, aunque no lo descartó.

“Yo primero lo que veo es que a partir de hoy día soy candidata de una coalición mucho más amplia, acá tienen que estar representados otros partidos (...) No es una conversación que hoy día se esté definiendo (congelar la militancia en el PC), uno no se puede cerrar a una posibilidad, pero no es algo que hoy día se esté conversando”, aseguró.

En ese mismo sentido indicó que “yo soy del PC porque me gusta luchar contra las injusticias, para que a los niños de ahora no les cueste como a nosotros nos costó”.

A lo anterior añadió que ahora “me interesa que tengamos un proyecto para el país. A las fuerzas políticas que me apoyan eso es lo que les voy a pedir, que este momento es para planificar y apoyar”.