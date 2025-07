Comediante venezolano Esteban Duch hace llamado a sus compatriotas para las elecciones presidenciales en Chile: “No voten por la ultraderecha, nos quieren sacar a todos”

El comediante venezolano Esteban Duch realizó esta mañana un llamado a sus compatriotas con residencia en Chile para que en las próximas elecciones presidenciales en el país “no voten por candidatos de la ultraderecha”, ya que a su juicio ellos “nos quieren sacar a todos” los venezolanos del territorio nacional.

Fue en el programa “Ciudadano ADN” donde el humorista caribeño recordó a sus compatriotas las posibilidades que se presentarían en el país de ser expulsados en caso que el futuro presidente en Chile sea José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei, quienes han endurecido su discurso en materia de inmigraciones.

El llamado de Duch para las elecciones presidenciales

“Yo justo ayer (lunes) metí la nacionalidad chilena para protegerme lo más posible ante el avance de la derecha. Porque esto, además de Chile, incluso se vive en Venezuela, porque la gente en mi país ya tenemos 25 años en un régimen dictatorial que ha hecho cambios muy lentos, y simplemente la gente hoy en día se resignó a vivir y hacer su vida dentro del contexto político y social que se vive allá”, indicó Duch.

“Pero acá (en Chile) si hay miedo dentro de la comunidad venezolana de lo que va a pasar, porque incluso si llega a ganar alguien de ultraderecha, muy radical, cualquiera de los tres exponentes que hoy en día está, hay miedo que te digan: ‘Ok, no me importa que tengas residencia definitiva, si te pasaste un (semáforo) rojo y te ponemos una multa, vas para fuera’. Entonces, también hay un miedo en Chile de parte de la comunidad venezolana, de qué va a pasar”, agregó el humorista, que no dudó en recomendarle a sus compatriotas pensar muy bien en qué candidato votar en noviembre.

“Venezolanos que me están escuchando, no voten por la ultraderecha, por favor. Por favor, nos quieren sacar. ¡A todos!”, exclamó el humorista formado íntegramente en la comedia en nuestro país.

“Este es mi cuarto año haciendo stand up comedy, y a veces estoy en el escenario y me veo a mi mismo, y creo que estoy imitando a otro humorista chileno. Por momentos, porque uno se va llenando de referencias que te rodean y cuesta un camino y un tiempo encontrar tu voz propia. Pero estamos en eso”, reconoció.

“Hay algunos compatriotas míos en Chile que se han enojado conmigo porque el nacionalismo radical existe en todos los países, y es algo muy duro de romper. Hay muchos venezolanos que se han molestado por cosas de mi rutina o no de mi rutina, sino de reels que uno coloca, porque dicen ‘oye, este perdió la identidad’, y eso como si la identidad fuera algo estático, que no se malea o no se moldea de acuerdo a tu entorno. Y sobre todo por el tiempo que llevas en ese entorno. Entonces, sí, he recibido críticas de venezolanos ultranacionalistas. Que me dicen, en chileno, que ‘este le chu*** el pi*** a los chilenos’. Es así, estamos en una guerra en medio de Chile y Venezuela, y eso es una realidad que no podemos evitar”, agregó.

“Yo tomo el tema de la beligerancia del discurso de algunos políticos para hacer comedia también dentro de la rutina, porque ahí hay puntos que tocan la algidez entre Chile y Venezuela, las situaciones políticas, las situaciones sociales, y yo creo que el remedio es hacer comedia de aquellos que nos han estigmatizado, de aquellos que nos han generalizado contra mi nacionalidad, y esa es la manera. Hacer comedia ayuda a alzar la voz sobre ciertos problemas y también a tomarlos con un poco de ligereza. Una tallita para distender, como dice Luchito (Slimming)”, finalizó.