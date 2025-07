Tío abuelo de Tomás Bravo asegura que pruebas claves fueron ignoradas: “Hay dos ADN que el Ministerio Público no tomó en cuenta”

Este martes, en la etapa final del juicio por abandono de menor con resultado de muerte, Jorge Escobar Escobar —tío abuelo de Tomás Bravo— entregó su declaración definitiva ante el Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete, a solo horas de que se conozca el veredicto del caso que conmocionó al país en 2021.

Durante su intervención, Escobar arremetió contra la investigación del Ministerio Público, acusando que desde el inicio fue señalado injustamente como responsable del fallecimiento del niño de tres años. “Del día uno de esta investigación me han querido a mí culpar del asesinato y todo lo que le pasó a Tomasito, ahora me pusieron otra porque no me pudieron culparme del Ministerio Público”, expresó, según consignó T13.

El imputado defendió su inocencia asegurando que jamás dejó solo al niño. “Nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera o lo que le pasó”, declaró, al tiempo que enfatizó que en el contexto rural donde vivían era costumbre que los adultos salieran a trabajar con los niños.

Uno de los puntos más controvertidos de su testimonio fue la denuncia de que existen pruebas clave que no habrían sido consideradas adecuadamente por la Fiscalía. “Hay dos ADN que están en la carpeta que el Ministerio Público nunca tomó en cuenta y que todavía no toma en cuenta, pero están vigentes dentro de la carpeta investigativa”, afirmó, generando nuevas interrogantes sobre posibles líneas de investigación no exploradas.

La declaración de Escobar se da luego de que su defensa presentara un video que sugeriría la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos. Además, en las últimas semanas, la abuela materna y un primo del menor fueron incluidos como imputados en el caso, ampliando las ramificaciones de una investigación que aún no entrega respuestas definitivas.

Se espera que este miércoles 2 de julio se conozca el veredicto del tribunal, lo que marcará un nuevo hito en una causa que ha estado rodeada de dudas, críticas y dolor para la familia de Tomacito.