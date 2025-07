¿Cuáles son los 5 electrodomésticos que más gastos generan mensualmente?: Este mes comenzó la nueva alza a las cuentas de luz

Durante abril, la Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció que para el segundo semestre iba a existir una alza en las cuentas de la luz del 7,1%. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague: llegó julio y comenzó a aplicarse dicha modificación.

El ministro de Energía, Diego Pardow, tras ser consultado en ese momento, confirmó que la CNE “está comenzando con el trabajo técnico para determinar el ajuste tarifario que debiera ocurrir en la segunda mitad del año”.

“Ahora, en términos generales, los precios de la electricidad están sujetos a variaciones producto del tipo de cambio, del precio del dólar”, explicó.

¿Cuáles son los electrodomésticos que más gastos generan?

En este contexto, el subdirector de la Escuela de Ingeniería de DUOC UC, Manuel Morales, conversó con 24 Horas para detallar cuáles son los electrodomésticos que más electricidad consumen, y partió explicando que éstos son los que convierten energía eléctrica a energía térmica como un calefactor.

“Cualquier conversión energética hacia temperaturas probablemente sea lo más costoso en una vivienda y ahí estamos hablando de las calefacciones, el aire acondicionado”, señaló y sugirió evaluar el aislamiento del hogar.

“Pero uno descuida el refrigerador, que también es una fuente de frío que requiere energía”, afirmó y agregó que “el refrigerador debiera de estar en una temperatura de 4 o 5 grados. Suele pasar que la gente no se da cuenta de eso y lo tiene en 1 o 2 grados y eso demanda una energía al refrigerador más alta de lo normal“.

De igual forma, Morales entregó consejos sobre la temperatura del refrigerador la cual podría variar según la región en donde se habita. Él señaló que en el norte del país, en donde el clima es más cálido, se podría dejar de 2 a 3 grados, mientras que en el sur, donde es más frío, podría estar entre 5 a 6 grados.

“Cuando ajusto el refrigerador entre 4 y 6 grados, dependiendo de la zona del país, por cada punto de ajuste se está haciendo una optimización de energía. Es algo que puede ser bien significativo en la cuenta de la luz“, añadió.

Enel creó una lista sobre el consumo eléctrico de diversos artefactos del hogar y los 5 artículos que más gasto monetario mensual generan son los siguientes:

Calefacción : $26.040 por el uso de una hora dos veces al día

: $26.040 por el uso de una hora dos veces al día Cocina eléctrica : $11.718 por el uso de 30 minutos dos veces al día

: $11.718 por el uso de 30 minutos dos veces al día Aire acondicionado : $10.060 (aire frío) y $9.895 (aire caliente) por el uso de una hora dos veces al día

: $10.060 (aire frío) y $9.895 (aire caliente) por el uso de una hora dos veces al día Ducha (en el caso de tener un termo eléctrico) : $5.977 por una ducha de 3 minutos una vez al día

: $5.977 por una ducha de 3 minutos una vez al día Refrigerador Clase D: $3.255 por el uso continuo