Referentes de la Democracia Cristiana se cuadran con Jeannette Jara de cara a la junta nacional: “La DC no está para tomar palco”

Para el próximo sábado 26 de julio está citada la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), donde la colectividad decidirá que camino seguir de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, luego que la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se impusiera en las primarias oficialistas en las que no participó la DC.

PUBLICIDAD

Si bien el presidente del partido, Alberto Undurraga, ha señalado que no está por apoyar al PC en las próximas elecciones, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sostuvo que esa es la opinión del timonel de la DC y no de la colectividad.

Pizarro señaló que su posición es que se debe ”enfrentar unidos este proceso, porque no hay que retroceder en las presidenciales y trabajaremos para el 26 de julio ganar las elecciones. La opinión de mi presidente, Alberto Undurraga, es la opinión de él, pero hay bastante debate en la junta nacional que es el órgano que va a pronunciarse y, efectivamente, yo estoy por sumarse a quien ganó las primarias", señaló a radio Infinita.

La jefa comunal agregó que se debe “avanzar en unidad y la DC no está para tomar palco y espero que podamos ganar esta decisión de apoyar a Jeannette Jara”.

Asimismo, argumentó que “un gobierno no es solo de un partido. De hecho, fueron a votar muchas más personas que militantes del Partido Comunista en estas primarias. Por lo tanto, no representa a un solo partido Jeannette Jara, sino que representa mucho más allá de un partido”.

Sobre la posibilidad de apoyar a otros eventuales candidatos como Harold Mayne-Nicholls o Marcelo Trivelli, Claudia Pizarro afirmó que: “No, nosotros tuvimos una oportunidad que fue Alberto Undurraga, la desechamos, no estuvimos a la altura, Alberto no tuvo el suficiente apoyo a nivel país y descartó la posibilidad, era nuestro candidato y yo descartó cualquier posibilidad, no estamos para votar en blanco. Siento que Jeannette es parte de nosotros, antes y hoy”.

Apoyo parlamentario DC a Jara

El senador y primer vicepresidente de la DC, Francisco Huenchumilla, también se inclina porque la colectividad se sume a la campaña de Jeannette Jara, asegurando que la Democracia Cristiana “necesita de una coalición de partidos que nos permita ser competitivos y tener lista parlamentaria, entonces lo que nos queda es Jeannette Jara".

PUBLICIDAD

Palabras que fueron refrendadas por su colega la senadora, Yasna Provoste, quien señaló en su cuenta de X que la victoria “contundente” de la exministra del Trabajo y Previsión Social, tiene efectos en la DC, como “estar disponible a aportar a una coalición de centro izquierda que dé gobernabilidad a Chile”.

El diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, por su parte, sostuvo que “hacia adelante hay que construir una nueva coalición política”, agregando que no observa diferencias relevantes con la candidata del oficialismo.

“¿Cuáles son las diferencias profundas que yo tengo con Jara? Que yo milito en la DC y ella en el Partido Comunista, pero en las cosas de principio, ¿cuáles son las grandes diferencias que tengo con ella? La verdad es que no las tengo”, indicó a El Mostrador.

Asimismo, el diputado Aedo dijo creer “firmemente que hay que ser parte de la construcción de esa nueva coalición política, porque ¿qué nos queda? El camino solitario, independiente”.