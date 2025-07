Expareja de Santiago Pavlovic se querella en su contra por maltrato habitual: acusa humillaciones y coerción sexual

La periodista Lara El Narekh interpuso una querella por maltrato habitual en contra del reconocido periodista y rostro histórico de TVN, Santiago Pavlovic, con quien mantuvo una relación por más de dos décadas y tuvo dos hijos. En el documento presentado ante tribunales civiles el pasado 23 de junio, la comunicadora detalla un patrón sostenido de violencia psicológica, verbal y sexual, así como un ejercicio de control y vigilancia que, asegura, continúa incluso después de la separación.

De acuerdo con el reporte publicado por el medio The Clinic, los hechos se remontan al año 2000, cuando El Narekh tenía 22 años y Pavlovic, 53. Ella realizaba reemplazos en el área de prensa de TVN y, según relata en la querella, él se valió de su posición jerárquica para acercarse a ella y comenzar una relación. La periodista asegura que, en ese contexto, Pavlovic la besó sorpresivamente mientras ella trabajaba sentada en un escritorio.

Durante los 21 años de relación, El Narekh asegura haber vivido en un entorno marcado por el maltrato emocional. Detalla que Pavlovic desestimaba sus opiniones, especialmente cuando discutían sobre temas como diversidad o educación sexual, y que llegó a decirle que “la había sacado del arroyo”. También acusa que se refería despectivamente a su cuerpo, incluso durante el embarazo.

En uno de los correos electrónicos presentados como prueba, fechado en 2010, Pavlovic escribió: “Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento”.

El documento judicial también describe dinámicas de coerción sexual. Según la denunciante, Pavlovic consumía dosis dobles de viagra y ejercía presión si ella no deseaba mantener relaciones, llegando incluso a retirarle la palabra como castigo.

El Narekh, también afirmó que el periodista la acusaba constantemente de infidelidades sin fundamentos, diciéndole que se fuera de la casa, y asociando cualquier salida con sus amigas con la idea de que ella frecuentaba moteles.

Una de las acusaciones señala que Pavlovic habría instalado cámaras ocultas en el domicilio que compartían, las que fueron descubiertas por ella tras el término de la relación. También indica que revisaba su celular y conversaciones privadas, lo que habría generado nuevos episodios de hostigamiento.

La periodista, actualmente cesante, afirma que se encuentra sin medios para arrendar una vivienda y que, pese a haber solicitado medidas cautelares, Pavlovic sigue ocupando el hogar común. Entre las medidas solicitadas por la querellante se encuentra la prohibición de acercamiento del periodista y su desalojo del inmueble.

En paralelo, Pavlovic presentó en abril una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de El Narekh y cambió las chapas del domicilio, hecho que ella considera parte de una estrategia para aislarla aún más y dejarla sin red de apoyo.

El caso quedó radicado en los tribunales civiles y se encuentra en etapa de tramitación. Hasta ahora, Santiago Pavlovic no ha entregado declaraciones públicas sobre el proceso en su contra.