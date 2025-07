“Hay carreras que realmente no sirven para nada”: Franco Parisi fue tajante con su mirada sobre profesiones que asegura que son “entretenimiento”

En el segundo episodio de la sección Vamo A La Moneda, del Carpool del medio juvenil Vamo A Calmarno, junto a Jaime Proox y Roberto Rosineli estuvo como invitado el candidato presidencial por el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

A más de 45 minutos se extendió la conversación con el político que busca en su tercer intento llegar al palacio presidencial y, en esta ocasión, sucedes al Presidente Gabriel Boric. En ésta, además de lanzar los dardos contra varias figuras políticas, habló sin tapujos sobre la actualidad del país, las Educación Superior en Chile y también contó cuáles serían sus ideas respecto al género urbano.

Franco Parisi y la Educación Superior

En un pasaje de la entrevista, surgió el tema de la educación universitaria. En una primera instancia, Franco le preguntó al conductor, Jaime, qué había estudiado: él comentó que periodismo.

“Es una carrera que yo la cerraría por un tiempo... hay demasiados periodistas”, dijo de primera Parisi.

Luego, agregó: “Señores, si usted está estudiando ingeniería comercial, periodismo, ciencias políticas, derecho, que duren cinco años, te están robando... te están robando un año a lo menos”.

Su idea para disminuir los años de carrera

Amparado en su experiencia universitaria, el político de 57 años contó que “fui vicedecano de la Facultad de Economía de la (Universidad de) Chile... he dado clases en Estados Unidos, y por lo tanto yo le voy a decir bien claro al Colegio de Rectores: ‘o me bajan (la duración) o yo solamente financio por gratuidad cuatro años’”.

“¿Qué me gustaría a mí? El mismo acuerdo de Bologna que se aplique acá en Chile... el acuerdo de Bologna significa que tú estái’ en la Universidad Complutense de Madrid y te querí’ ir a la Universidad de Milán y lo puedes hacer sin problema, porque los programas están homogenizados; en Chile no, existen los ghettos de conocimiento”, complementó su idea.

“Hay carreras que si tú las vas a estudiar, vas a pasar hambre”

Más adelante en la conversación, Jaime le preguntó a Franco qué haría contra el desempleo y la cesantía. “La culpa es que nosotros cerramos a las 7 de la tarde todos los locales, entonces, ¿quién va a tener pega? Tengo un amigo que es chef, que se fue a Canadá y está feliz: no estamos cuidando a nuestros jóvenes”, partió diciendo Parisi.

Posterior a esto, sin pelos en la lengua disparó contra contra carreras que, a su criterio, “son entretenimiento”.

“Hay carreras que uno tiene que decir ‘sabí’ que esas no son carreras universitarias, son entretenimiento; hay carreras que realmente no sirven para nada”, señaló el abanderado del PDG.

“Si usted quiere ser actor, no va a tener pega”

“Pongámonos serios... si usted quiere estudiar, quiere ser actor, no va a tener pega, salvo que seai’ di Girolamo, si no no te contratan en las teleseries, o tienes que ser bonito, o muy feo, pero no son carreras que te van a abrir puertas, y eso no se habla”, sostuvo el economista de profesión.

“Hay carreras que si tú las vas a estudiar, vas a pasar hambre”, aseguró Franco Parisi.

Frente a esto, Jaime cuestionó que “sé que debe haber mucha gente, muchos actores o estudiantes de actuación viendo esto y ellos lo ven de otra forma”. Por su lado, el político respondió: “Lo están viendo equivocado”.

“Eso es entretenimiento, no es una carrera profesional. Es como que tú me digai ‘no, mira, yo quiero hacer algo que me interesa a mí solamente’, no poh... si las carreras profesionales son para que te paguen por eso”, cerró así Franco aquel bloque.

