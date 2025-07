“Se derrumba de repente”: esposa de conserje agredido por Martín de los Santos relata el duro momento que viven pese a captura del agresor

Aunque la reciente detención de Martín de los Santos Lehmann en Brasil marcó un avance judicial para la búsqueda de justicia por parte de la familia del conserje Guillermo Oyarzún, las secuelas físicas y emocionales del ataque aún persisten con fuerza en el hogar de la víctima.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, María Vidal, esposa de Oyarzún, detalló el difícil estado en el que se encuentra su pareja, quien sufrió una brutal golpiza por parte del empresario ahora detenido. “Mi marido era el sustento de la casa, era el que trabajaba y todo... y ahora aquí estamos. En cambio, él se dio la gran vida. Pero el tipo va a tener que pagar igual”, expresó.

A pesar del alivio que generó la captura del agresor, Vidal reconoció que su esposo no ha logrado reponerse emocionalmente. “Por un lado había alegría, porque por fin se hizo un poquito de justicia para nosotros, porque aún queda mucho camino por andar, pero por otro lado mi marido como que se nos bajoneó”, dijo con tristeza.

Uno de los factores que más angustia provoca en Oyarzún es el eventual encuentro cara a cara con quien lo agredió. “Va a tener que encontrarse con él, mirarlo a la cara y preguntarle por qué. Ojalá yo puedo estar ahí en ese momento, para que él me lo diga a mí. Yo no le tengo miedo, ni a él ni a su familia”, aseguró Vidal.

En cuanto a la salud del conserje, su esposa explicó que el deterioro ha sido evidente. “Se me resfrió tanto de andar de acá para allá, su defensa no está normal, la diabetes no se puede controlar por el mismo estado de estrés que tiene”, comentó.

Y agregó: “Se derrumba de repente, se queda pensando, y yo le digo ‘ya estai en el limbo, reacciona, si las cosas se van a solucionar’. De repente se me pierde”, revelando cómo el adulto mayor se enfrenta el desafío de reconstruir su vida tras el traumático episodio.