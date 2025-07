Presidente Boric llama a evitar “defensas irrestrictas” a su mandato: “El próximo gobierno tiene que ser mejor que nuestro gobierno”

Fue durante su participación en la conmemoración de los 50 años de la desaparición de la directiva del Partido Socialista en dictadura, que el presidente Gabriel Boric se refirió a la unidad con que el oficialismo debe enfrentar la próxima elección presidencial y parlamentaria.

En la sede del PS, el presidente Boric sostuvo que “el próximo gobierno tiene que ser mejor que nuestro gobierno. Que el Gobierno que honrosamente me toca encabezar”, enfatizando que para ellos “se requiere que durante la campaña haya un proceso de crítica y autocrítica que identifique cuáles fueron los errores y las deficiencias de nuestro gobierno”.

El mandatario agregó que la campaña de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, no se puede tratar “de defensas corporativas a un logo o un signo de una persona, se trata de cómo mejoramos la calidad de vida de las grandes mayorías en Chile”.

En ese sentido, el jefe de Estado argumentó que “la unidad que está acá es absolutamente necesaria para echar a andar los motores, pero totalmente insuficiente para ganar la elección de noviembre. Es algo que tenemos que tener clarísimos, porque como dijo Jeannette en su discurso del domingo pasado, hay que hablarle a las personas que no fueron a votar. Hay que hablarle a las personas que ven con desconfianza la política”.

Gabriel Boric argumentó que se debe ir “más allá para lograr ganar esta elección. Y eso requiere mayor discusión. Discusión fraterna, no esconder las cartas. Yo no pido defensas irrestrictas al Gobierno. Lo que sí pido como presidente de la República que vamos a ejercer el mando hasta el último día de nuestro mandato para mejorar las condiciones de Chile, es que quienes nos sucedan sean mejores que nosotros. Y no me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy en día representa eso“.

“Quiero decirlo acá: creo que es fundamental tener una lista única parlamentaria. Es fundamental“, advirtió, aunque dijo que esta alianza “no garantiza unidad, porque la unidad de fondo tiene que ser política”.