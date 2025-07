“En general me dan risa”: Jeannette Jara se sinceró sobre el hate y los comentarios negativos en redes sociales

En horas de esta tarde de lunes, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara –abanderada del Partido Comunista–, visitó el estudio de Plan Perfecto, uno de los espacios de espectáculos de Chilevisión.

Y a lo largo de la conversación, tratando de no tocar la política, ahondaron en su infancia, en su día a día y en la experiencia de ser aspirante al sillón presidencial.

En este contexto, teniendo en cuenta su currículum en cargos públicos como subsecretaria de Previsión Social en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachellet, sumado a su trayecto como exministra del Trabajo y Previsión Social bajo el actual Gobierno de Gabriel Boric, le consultaron en el panel cómo enfrentaba el hate y los comentarios negativos.

“Lo primero, me es indiferente el hate en redes sociales”, aseguró de entrada la abogada y administradora pública de profesión.

Luego, Constanza Capelli quiso saber cómo lo hace para tener ese cuero de chancho ante los insultos. En esta línea, Jeannette reconoció que “a veces los leo, pero en general me dan risa. Me entrené sin querer queriendo, porque de ministra terminé acostumbrándome... inventaron cada cosa”.

Acto seguido, confesó que una vez le llegó un supuesto rumor sobre su marido. “Sí me afectó la otra vez, y lo he dicho, cuando especulaba sobre el fallecimiento de mi marido un columnista de la plaza: eso me hizo sentir mal, pero bueno... espero a lo mejor que reflexione”, sostuvo.

“Tengo más buena onda que mala onda en redes”

Posterior a esto hizo un alcance: “En general, quiero decir algo que puede sonar raro, pero tengo más buena onda que mala onda en redes: harto amor. Y de los que hay (negativamente), me dicen cosas por ejemplo del aspecto físico... de verdad eso me importa nada; yo soy una persona segura de mí misma”, aseveró la candidata.

“Cosas porque soy comunista... y bueno, soy comunista. Y de ahí hay bien pocas cosas en realidad, porque hacen cosas como muy caricaturesca, por eso me río”, agregó.

“Por ejemplo, hoy día vi que me decían como la mujer metralleta, entonces los encuentro tan ridículos... muchos me dan risa”, aclaró.

“Igual yo he llorado”

Por su lado, la conductora del programa, Diana Bolocco, valoró la valentía para enfrentar los comentarios negativos, teniendo en consideración que su salto de cargos no tan relevantes a como sí lo fue ser la jefa de la cartera de Trabajo, fue en poco tiempo.

“Igual yo he llorado pero es como de rabia más que de pena... cuando se estaba cayendo la reforma (de las pensiones)”, afirmó.

“Es que hay todo un capítulo de la reforma de las pensiones, que yo algún día voy a escribirlo. Fueron como 90 días seguidos antes de que se terminara de sacar y como que hasta última hora que se caía, y algunos dicen cosas clasistas: es como bien ofensivo, porque aquí el que se pica pierde”, cerró ese bloque Jeannette Jara.