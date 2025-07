Julián Elfenbein lidera denuncias ante el CNTV en junio tras polémicos dichos sobre Israel e Irán

Las recientes declaraciones de Julián Elfenbein lo posicionaron como el rostro más denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el mes de junio. Esto, a raíz de sus dichos sobre el conflicto entre Israel e Irán emitidos en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde el periodista compartió su visión del conflicto desde una perspectiva abiertamente crítica hacia el régimen iraní y organizaciones como Hamas.

“Irán dispara a civiles en Tel Aviv, Israel se encargó de eliminar al jerarca de la revolución de los ayatola, que son para mí el gran cáncer de la humanidad”, señaló Elfenbein durante el espacio televisivo. “Irán financia el terrorismo, Irán estuvo detrás del atentado en Buenos Aires, en el 94. Irán está detrás de todos los grupos terroristas y los financia”, agregó.

Los dichos no pasaron desapercibidos, y fueron motivo de 52 denuncias ante el CNTV, de las cuales 48 fueron tramitadas. Los televidentes acusan al conductor de “realizar comentarios con una narrativa a favor de Israel en el contexto del conflicto con Palestina, y también frente a recientes ataques israelíes hacia Irán, con un relato que invisibiliza las violaciones al derecho internacional cometidos por Israel” .

Durante su intervención, el animador —quien ha manifestado públicamente su fe judía— también afirmó: “Israel es la única democracia en ese sector. Nadie quiere a los ayatolas, que es la dictadura que hace 46 o 47 años llegó e impone el yugo sobre su propio pueblo, como Hamas, un grupo terrorista, lo hace en Gaza”.

“Gaza es para los palestinos, no es para un grupo terrorista como Hamas, pero nadie se atreve a decirlo, porque no es popular”, añadió, para luego rematar: “¿Es popular avalar a un grupo terrorista como Hamas o a un país que financia el terrorismo como Irán? Y eso no lo estoy diciendo yo, eso es un hecho de la causa”.

Según las denuncias, las declaraciones de Elfenbein habrían omitido elementos clave del conflicto, “tratando a Israel como víctima única y sin considerar la desproporción del uso de la fuerza y el sufrimiento del pueblo palestino”.

Por otro lado, trascendió que el Consejo Nacional de Televisión también recibió denuncias por la entrevista realizada por Primer Plano a Cristián Campos, tras el sobreseimiento de la denuncia de abuso sexual interpuesta por Raffaella Di Girolamo.