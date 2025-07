Lloviznas a la vista en Santiago: ¿A qué hora comienzan este miércoles?

Los días sin lluvias en Santiago están por llegar a su fin, ya que se anticipan lloviznas en la Región Metropolitana este miércoles. Según el pronóstico del periodista especialista en meteorología Alejandro Sepúlveda, la capital experimentará un cambio en el clima con temperaturas mínimas que alcanzarán los 7°C y máximas de solo 13°C.

Detalles del pronóstico

El especialista de Mega explicó que “no es lluvia, es garúa por ingreso de la nubosidad asociada a la vaguada costera. La cobertura nubosa será gran parte del día y la llovizna se presentará en la madrugada y mañana, especialmente en el poniente de Santiago”.

Esta situación se debe a un fenómeno climatológico que generará una atmósfera húmeda en la región. Sepúlveda también advirtió sobre las consecuencias de la llovizna, indicando que “dejará gotitas finitas, de esas que uno a veces las siente en la cara, pero el piso está seco. Igual puede ser mojadora”.

El periodista, especializado en meteorología anticipó que “en la mañana el cielo estará cubierto y en la tarde se va a quebrar, vamos a volver a ver el sol entre la bruma”. Sin embargo, enfatizó que las lluvias no se repetirán en el corto plazo, ya que “hasta el 20 de julio no se anticipan precipitaciones, esto no solo para Santiago, sino para la zona central en general”.

Un julio seco histórico

Sepúlveda también recordó que “hay una alta presión que bloquea cualquier asomo, cualquier intento de lluvia... Históricamente, julio es el mes más lluvioso en Santiago, pero en los últimos inviernos las precipitaciones se lo saltaron”. De hecho, en julio del año pasado, la capital vivió su mes más seco, ya que “no cayó ninguna gota”.