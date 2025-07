Caos en Barrio Meiggs: Ataque de vendedores ambulantes a fiscalizadores municipales terminó con cuatro guardias heridos

Este martes 8 de julio, un fuerte enfrentamiento sucedió en la calle Garlas del Barrio Meiggs después de que los vendedores ambulantes agredieron a personal municipal, que estaban en el sitio para realizar una fiscalización de rutina.

Al reconocido sector comercial llegaron 30 fiscalizadores con dos carabineros, quienes terminaron siendo echados por comerciantes irregulares a punta de empujones, golpes, lanzando objetos, e incluso atacándolos con fierros.

El ataque de parte de los ambulantes llegó a tal nivel que los fiscalizadores se tuvieron que retirar del lugar, y quedaron cuatro guardias heridos.

De acuerdo a lo informado por Biobío, el director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, calificó de “abusivo” el comportamiento de los vendedores ambulantes.

Con respecto a la presencia de estos comerciantes irregulares, él señaló que “esto hay que terminarlo. No tienen ningún respeto por nadie, se instalan a la hora que quieren, se toman el espacio público, no pagan impuestos, ni hablar de pagarle las imposiciones a un dependiente”.

“Este barrio ha sido consumido por esta gente inescrupulosa, insisto, de mal azarte, que no va apegada a la ley, y ya no es posible seguir así. Hay que desocupar este barrio, hay que recuperar este entorno”, añadió.

Un grave apuñalamiento en Meiggs

Este miércoles, una nueva tragedia sucedió en el Barrio Meiggs después de que un comerciante ambulante fue apuñalado. El periodista Rodrigo Pérez de “Tu Día” presenció el hecho minutos antes de salir al aire.

“Esto es Exposición con Alameda a un costado de la plaza Argentina, estábamos esperando salir al aire cuando observamos a dos jóvenes, de 30 y 25 años aproximadamente, desplazándose por calle Exposición y lo trasladaban a uno de ellos en una yegua, nosotros comenzamos a correr hacia la esquina y nos dimos cuenta que había sido apuñalado, tenía graves herida en ambas piernas, estaba inconsciente”, informó.

El periodista señaló que habló con la persona que lo trasladaba en la yegua, quien le comentó que el joven había sido atacado por un cuidador de los toldos azules. Él terminó siendo llevado por una patrulla de Carabineros a un centro hospitalario.

Sobre el estado de la víctima, Pérez señaló que “él estaba muy malherido, lo que yo observé fue dos piernas las cuales había sufrido agresión y me pareció ver algo en el sector del tórax (...) apenas reaccionaba, no hablaba, se movía muy poco y lo subieron al radiopatrulla y lo trasladaron”.

El coronel Claudio Pávez se refirió a este apuñalamiento en Barrio Meiggs, y partió confirmando que la víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios. “Permanece en pabellón, de forma preliminar con riesgo vital. Esta persona es adulta, extranjera que fue lesionada por un tercero, quien no ha sido identificado. Por ende, no hay personas detenidas”.

​Él apuntó que Carabineros está realizando diligencias autónomas, ya que todavía no cuentan con la instrucción del Ministerio Público, como levantamiento de cámara y empadronamiento de testigos.

Las personas que presenciaron el evento, no han querido dar sus versiones de los hechos, por lo que no tienen mayores antecedentes sobre lo sucedido. Por lo mismo, no puede aseverar si es que existía una relación entre este apuñalamiento con el ataque vivido ayer a fiscalizadores municipales.