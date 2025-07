Gobierno descarta citar al Cosena tras casos de narcotráfico en el Ejército y la Fach

Luego de los últimos hechos en que se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el tráfico de drogas, primero en el Ejército y últimamente en la Fuerza Aérea (Fach), tanto diputados del oficialismo como la oposición han pedido al gobierno citar al Consejo Nacional de Seguridad (Consena) para analizar el tema y buscar medidas para evitar que escale.

PUBLICIDAD

Desde el Ejecutivo, por su parte, explicaron que de momento no hay antecedentes que den cuenta de una penetración mayor del narcotráfico en las FF.AA., pese a considerar graves las situaciones descubiertas en el Ejército y la Fach.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que “cuando uno analiza a las fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no han estado ajenas o exentas a la comisión de delitos de muy distinta naturaleza. Por lo tanto, a la infracción de sus deberes más elementales”.

Sin embargo, reconoció que en relación al tema del narcotráfico, “estamos en un momento crítico donde hay que tomar decisiones drásticas porque las Fuerzas Armadas y las policías son nuestra última frontera de protección”, consignó en radio Bío Bío.

Cordero agregó que de momento esa frontera no se ha traspasado: “¿Tenemos hoy día un problema estructural de penetración de organizaciones criminales dentro de las Fuerzas Armadas y las policías? No hay evidencia de eso. ¿Tenemos casos graves que dan cuenta de esa penetración? La respuesta es sí, ¿Pero es estructural? La respuesta es no. Y por eso lo que se necesita es tener una capacidad de reacción muy inmediata”.

Con respecto al Cosena, el ministro de Seguridad Pública lo descartó: “La pregunta es la siguiente, ¿hoy día hay espacio donde las instituciones armadas han estado rindiendo cuentas sobre su desempeño? La respuesta es sí (…) por ahora no hay antecedentes que justifiquen la citación al Cosena”.

Asimismo, añadió que “no tenemos ninguna evidencia que tengamos este tipo de hechos de manera estructural porque si se hace estructural tenemos un punto de no retorno muy difícil de controlar”.

PUBLICIDAD

Luis Cordero argumentó que la penetración del negocio del narcotráfico “no tiene instituciones exentas, no se trata de gobierno-oposición, los tuyos o los míos, aquí todas las instituciones están expuestas y las reacciones comunes para patrones comunes para abordar este tipo de situaciones yo creo que son importantes”.