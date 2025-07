Accidente en Mampato deja a dos niños heridos: familia exige respuestas tras choque y caída en juego

Un grave accidente ocurrió en el parque de diversiones Mampato, ubicado en Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, donde dos niños resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de mayor gravedad. La familia afectada denunció la falta de respuestas y atención por parte de la administración del parque tras el incidente.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que informa Radio Bío Bío, el accidente involucró a un niño de 4 años y a una niña de 9 años. Esta última fue internada en una clínica debido a una herida en la boca que requirió sutura.

El hecho se produjo el pasado 26 de junio, cuando ambos niños se subieron a una atracción llamada Mini Splash, un juego acuático que simula un recorrido sobre troncos.

Detalles del accidente

Sebastián Aravena, padre del niño, relató que el accidente ocurrió cuando el tronco en el que viajaba su hijo chocó con otro, lo que provocó que el tronco donde iban ambos niños se elevase y cayera desde una altura considerable. “No sabemos cómo, pero el tronco donde iba mi hijo chocó con el de adelante. Luego, otro lo chocó por detrás y esto hizo que el de ellos (donde iban su sobrina e hijo) se elevara y cayera desde cierta altura”, explicó Aravena.

Tras la caída, ambos niños resultaron con lesiones, pero la niña fue la más afectada. “Sangró mucho, se manchó la ropa con sangre y estaba muy asustada. Se hizo heridas en la boca y el mentón”, relató el padre. Después del incidente, se dirigieron a la enfermería del parque, donde se les proporcionó una gasa, pero no recibieron atención médica adecuada. Aravena añadió: “Llegó el administrador de Mampato, pero tampoco nos dieron una solución. No llamaron a una ambulancia y yo me empecé a impacientar”.

Finalmente, la familia decidió llevar a la niña a una clínica privada, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y derivada a un cirujano maxilofacial. El niño, por su parte, fue atendido por lesiones que se consideraron leves.

Reacciones de la familia y respuesta del parque

La familia ha expresado su descontento, afirmando que desde el accidente, “Mampato” no les ha pedido disculpas ni ha ofrecido explicaciones sobre lo ocurrido o sobre los gastos médicos generados.

PUBLICIDAD

El medio citado contactó a la administración del parque, quienes confirmaron que efectivamente el accidente ocurrió en sus instalaciones y que se activaron los protocolos de seguridad. “Al momento de ocurrir el incidente, todo nuestro staff, junto al personal operativo y de seguridad del parque, activó de manera inmediata sus protocolos de seguridad para brindarle todo el apoyo necesario a los clientes involucrados”, señalaron desde Mampato.

Además, aseguraron que ya habían entregado todos los antecedentes a su compañía de seguros, “para que los gastos médicos involucrados en las posibles atenciones requeridas sean reembolsados”. También indicaron que se realizó una investigación exhaustiva sobre el incidente y que se tomaron medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.