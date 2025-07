Martín de los Santos increpó a juez brasileño tras su detención en Cuibá: “Tú me estás vulnerando mis derechos ahora”

Al igual como lo hiciera ante la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Cecilia Villanueva, Martín de los Santos increpó al juez brasileño durante su audiencia de custodia, tras detenido en Cuibá debido a una orden de captura internacional y a la espera de su extradición a Chile.

De los Santos, quien se encuentra imputado por la brutal agresión que propinó al conserje Guillermo Oyarzún, de 70 años, salió del país en medio de la fijación de sus medidas cautelares tras ser formalizado por lesiones graves, ya que en un principio solo mantenía firma mensual y alejamiento de la víctima siendo después modificada a prisión preventiva.

Martín de los Santos fue detenido en un hotel de Cuiabá y tras ser puesto a disposición de un juez volvió a repetir el actuar que tuvo en Chile, increpando al magistrado brasileño que lo notificó de los motivos de su aprehensión, según publicó Mega.

Juez : Señor Martín de los Santos Lehmann, buenas tardes.

: Señor Martín de los Santos Lehmann, buenas tardes. Traductora : Estoy complementando al señor juez, diciendo que estoy aquí para hacer toda la traducción.

: Estoy complementando al señor juez, diciendo que estoy aquí para hacer toda la traducción. Martín de los Santos : Ok.

: Ok. Traductora: Este momento es una audiencia de custodia para esclarecer tu detención y las condiciones en que fuiste detenido.

Este momento es una audiencia de custodia para esclarecer tu detención y las condiciones en que fuiste detenido. Martín de los Santos: No entendí nada, ¿me puede repetir?

Tras explicarles los motivos, de los santos siguió con su actitud desafiante, al cuestionar la competencia del juez:

De los Santos: ¿Por qué no?

Juez: Porque no tengo competencia para eso.

Según de los Santos, su captura en Brasil fue “ilegal” y exigió comunicarse con su abogado brasileño, un constitucionalista, ya que no podía defenderse solo.

Asimismo, acusó al magistrado: “Tú me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. No me deberían detener. Lo siento, todo el mundo se va a enterar. Esa orden es ilegal”.

En su audiencia en Brasil volvió a críticar a la jueza Cecilia Villanueva, asegurando que la orden de detención también “es ilegal. Todo bien, pero la jueza no puede seguir el caso. Ella ya está interdicta... Ya no vale la pena seguir hablando”.