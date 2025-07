“No influyó de ninguna forma”: Carlos Contreras asegura que desaforada diputada Pérez “no tuvo ninguna incidencia” en Caso Convenios

Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta aseguró este jueves que la desaforada diputada Catalina Pérez “no influyó de ninguna forma” en la firma de los aportes públicos que recibió la fundación Democracia Viva indagados en los tribunales de justicia en el marco del Caso Convenios.

PUBLICIDAD

Contreras dejó esta semana su medida cautelar de prisión preventiva luego de ser revocada en el proceso, instancia que le permitió dialogar en el noticiario de TVN, donde sostuvo su testimonio respecto de la participación de la parlamentaria en la obtención de aportes públicos para la fundación creada por su expareja, Daniel Andrade.

Contreras defiende inocencia de Catalina Pérez

“Sigo sosteniendo lo mismo que desde el principio. Al momento de la firma de los convenios (con Democracia Viva), no había existido ninguna conversación con Catalina Pérez. No de mi parte”, dijo.

“Ella no tuvo ninguna incidencia”, agregó la exautoridad pública, quien insistió en que Pérez “no influyó de ninguna forma sobre el seremi de Vivienda para efectos de llevar a cabo algún convenio”.

Sigo sosteniendo lo mismo del principio. Al momento de la firma de los convenios no había existido ninguna conversación con Catalina Pérez — Carlos Contreras

“Aquí, desde donde hubo presión y donde hubo una velocidad de acción, fue por parte del nivel central del Ministerio de Vivienda”, aseveró Contreras, quien apuntó sus principales cuestionamientos a la exjefa de asentamientos precarios del Minvu, Verónica Serrano.

La apuntada por Carlos Contreras

“Ella ejerció presión legítima dentro de su rol, de que se acelerara la firma de los convenios, que se aceleraran las transferencias de fondos porque ella ya había aprobado a las fundaciones; ya había aprobado los montos y los proyectos que había propuesto el Serviu y, por lo tanto, da celeridad a la firma de los convenios”, explicó Contreras, quien incluso restó de responsabilidad en el caso indagado por la justicia al asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.

“En los convenios del Ministerio de Vivienda yo entiendo que no tuvo ningún rol. Directamente, conmigo, absolutamente ninguno”, insistió el exfuncionario, quien apeló a su inocencia en el caso, considerando que en su cargo de seremi no tenía la potestad “para cometer los delitos de los cuales se me están acusando, fraude al fisco”.

PUBLICIDAD

“Por añadidura, menos aún, los directores de las fundaciones que se han visto afectados, que han estado también en prisión preventiva, y que ahora están con medidas cautelares menos gravosas”, indicó.

“El Ministerio Público debió esclarecer y lograr dar luz respecto a qué es lo que ocurrió en esta situación en la cual la Contraloría General de la República ha planteado que ha habido un problema estructural dentro del Ministerio de Vivienda”, agregó. “Eso, cruzado con lo que nosotros hemos mencionado desde un principio; un descriterio enorme político de mi parte, del cual me siento totalmente responsable y arrepentido, genera una situación confusa y poco clara, que efectivamente es la Fiscalía la llamada a esclarecer”, enfatizó.

“Yo actué siendo asesorado por los funcionarios tanto de la Seremi como del Serviu, como del nivel central”, finalizó.