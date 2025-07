“¿Quién lo mandó a este señor?“: Evelyn Matthei se enojó con insistente reportero local en Curicó

Recorriendo distintos lugares del país se encuentra por estos días la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien ha aprovechado para reunirse con los habitantes de varias localidades, llegando durante la jornada de este jueves 10 de julio a la plaza de Curicó, donde tuvo un encontrón con un incisivo reportero local.

Todo ocurrió cuando Matthei llegó acompañada de varios parlamentarios y representantes de Chile Vamos hasta la plaza local, donde la esperaban algunos adherentes y periodistas para escuchar algunas de sus propuestas, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Allí hizo un punto de prensa y contestó algunas preguntas de la prensa, siendo uno de los comunicadores quien metió el dedo en la llaga al consultarle por su baja en las encuestas.

“¿Va a seguir hasta el final con esta campaña?"

Fue en ese momento en que el reportero del medio local Vivimos la Noticia, le preguntó sin filtro: “en la última encuesta no ha marcado tanto... ¿Usted va a seguir hasta el final con esta campaña? ¿Posibilidades de bajarse? Incluso han habido llamados del sector...“, le dijo sin miedo al éxito.

Ante lo cual Evelyn Matthei contestó que “jajajá. Perdón, pero yo estoy empatada en el segundo lugar y voy a pasar a segunda vuelta y no tengo ningún problema”, aseguró la candidata.

Sin embargo, el comunicados no quedó feliz con la respuesta e insistió diciendo: “entonces descarta bajarse”, lo que fue negado de inmediato por la candidata quien aseguró que “mire, han inventado tanta tontera, que no me voy a referir a ello. Pero yo voy a pasar a segunda vuelta y voy a ganar”.

Pese a este intercambio, el reportero fue más allá e insistió preguntando: "¿Esperaba más gente acá en la plaza? ¿Más candidatos y autoridades?“.

Esa fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de la candidata, quien lo miró y contestó: “¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a este señor?“.

Y antes de que siguiera el intercambio de mala onda, el senador Rodrigo Galilea (RN) se interpuso entre la candidata y el reportero dando por cerrado el incómodo punto de prensa.