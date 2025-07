Exchico Yingo estaría involucrado en grave incendio en edificio de Santiago centro: se originó en bodegas ilegales

Un incendio en el Edificio Plaza de Armas, ocurrido el 10 de julio, reveló una conexión inesperada con la televisión. El siniestro, que obligó a evacuar a más de 200 personas y dejó a un hombre en estado grave, y también causó la muerte de una mascota.

El fuego se inició en los subterráneos del edificio, específicamente en los pisos -1 y -2, donde anteriormente operaban los cines Nilo y Mayo. Este espacio, que ahora funcionaba como bodega, era utilizado por Xinlei Fan, un empresario de nacionalidad china que ganó popularidad por su participación en el programa juvenil Yingo.

Infracciones y responsabilidades

Según información proporcionada por T13, Xinlei Fan arrendaba el espacio a la firma Inversiones Cochamó. Sin embargo, las autoridades afirmaron que Fan instaló la bodega de manera ilegal, ignorando las normativas y condiciones de su contrato.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó: “Los dueños del lugar señalaron que arrendaron a un empresario y en el contrato de arriendo se le señaló al arrendatario que no podía hacer ninguna actividad que no contara con permisos y patentes.”

Desbordes también destacó que la empresa dueña del inmueble no se exime de responsabilidad: “Eso no significa que no haya responsabilidades del arrendador de fiscalizar lo que se está haciendo en el lugar que arrienda. Quien estaba utilizando ese espacio de bodega lo hizo de manera ilegal.” La falta de medidas de seguridad en el lugar contribuyó a que el siniestro fuera difícil de controlar.

El Cuarto Comandante de Bomberos, Sergio Yévenes, explicó que el incendio fue complicado de manejar debido a la gran cantidad de productos almacenados sin precauciones adecuadas: “Son bodegas de artículos de comerciantes del lugar, en donde tenemos elementos electrónicos, hay maderas, cartones, plásticos, entonces la carga combustible es bastante compleja.”

Acciones y revisión de contratos

Desde Inversiones Cochamó informaron que han entregado al municipio todos los antecedentes del contrato de arriendo con Fan y que han iniciado un proceso interno para revisar las condiciones de uso de los locales involucrados. En un comunicado, indicaron: “Ya iniciamos la revisión de los contratos de los tres locales afectados para establecer -al margen de dónde se haya iniciado el incendio- si los arrendatarios cumplieron o no con los términos de dichos contratos y según ese análisis legal, presentar las acciones que corresponden.”

Por su parte, la Municipalidad de Santiago anunció que tomará acciones legales contra todos los responsables del siniestro.