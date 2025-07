“Que el debate sea con mayor altura”: gobierno llama a los candidatos presidenciales a dejar las descalificaciones tras dichos de Kaiser sobre Jara

Con un llamado a centrar el debate en propuestas e ideas y dejar las descalificaciones de lado, hizo durante la jornada de este lunes 14 de julio la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo a los candidatos presidenciales, asegurando que “en política no todo vale”.

PUBLICIDAD

Todo lo anterior, luego de los dichos del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificando a la representante del oficialismo, Jeannette Jara, como “Bachelet con esteroides”.

Un “debate con mayor altura”

En ese sentido, la ministra señaló que "la ciudadanía espera que el debate sea con mayor altura (...) Que sea un debate de ideas, no de ataques, no con odio, no con caricaturas, no con violencia”, dijo.

A lo anterior añadió que “las posiciones políticas pueden ser muchas, pueden ser muy distintas, pueden ser muy contrapuestas incluso, pero siempre se tienen que dar en un debate que sea en torno a las ideas y no a las descalificaciones o a ataques de distintas características”.

“Esperamos, entonces, de todos los candidatos y candidatas que contribuyan a dar en el ejemplo, a dar el ejemplo en torno a un debate con altura de miras. Los chilenos y chilenas esperan más de los candidatos y candidatas”, agregó.

Finalmente, puntualizó que la idea es que los candidatos “pongan sobre la mesa sus propuestas, sus ideas y no ataques, descalificaciones o discursos de odio“, cerró.