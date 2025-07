“Sentí un golpe muy fuerte... Uno queda muy nervioso”: ‘Pancho’ Melo detalló violento intento de robo que sufrió en los últimos días

Hace unas semanas, el reconocido actor nacional Francisco “Pancho” Melo estuvo a nada de ser víctima del robo de su celular –por parte de un motochorro– a las afueras de Mega, en Ñuñoa, Región Metropolitana.

PUBLICIDAD

En una nota que realizó el matinal Mucho Gusto, de manera exclusiva, el profesional del teatro narró este hecho que vivió mientras caminaba por Avenida Vicuña Mackenna.

“Venía con mi celular muy agarrado, como garra. Venía conversando y no me di cuenta. Me pilló totalmente de improviso”, fueron las primeras palabras de Melo.

El sujeto no pudo robarle el celular

“Sentí un golpe muy fuerte en la cara, en la oreja. Intentó sacármelo –ese fue el golpe–, pero como yo venía relativamente con el celular muy agarrado, no pudo”, siguió el actor de 59 años.

“Me la dejó la oreja bastante roja la oreja y vi cómo salió rápidamente por la vereda. Le perdí la vista... tengo la sensación que era una moto muy negra, casco negro, pero fue muy sorpresivo”, añadió Francisco.

“Hay que estar constantemente atentos”

Luego, reconoció que, pese a que no le ocurrió nada, quedó con el corazón en la mano. “Uno queda muy nervioso. No me pasó nada, por mucha suerte, pero sí me sorprendió y después le comenté a los guardias cuando entré al canal, que sí pasa a cada rato. O sea, (hay) que estar constantemente atentos”, dijo.

“También, hace un par de años, tuve un colega de la teleserie, que fue al banco de al frente, y también intentaron asaltarlo”

“(En) esa vereda, o ese sector, Ñuñoa-Santiago, hay que estar mucho más atento”, cerró ‘Pancho’ Melo.