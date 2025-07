Jueza que liberó a sicario “por error” minutos después de dejarlo en prisión preventiva: “No hubo dolo... me declaro inocente”

Asegurando que “no hubo dolo ni ninguna corrupción en el Poder Judicial” y que “me declaro inocente en ese sentido”, la jueza Irene Rodríguez Chávez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se refirió a la polémica por la liberación de Osmar Ferrer -imputado que había quedado en prisión preventiva por el homicidio del “Rey de Meiggs”-.

PUBLICIDAD

De esta manera, la magistrada señaló en conversación con Canal 24 Horas que “no daré entrevistas personales, esto está recién empezando la investigación. No voy a hablar respecto a lo que pasó”, asegurando pese a lo anterior que “solamente puedo decir que no hubo ningún dolo ni ninguna corrupción ni nada en el Poder Judicial. Es lo único que puedo decir. Me declaro inocente en ese sentido".

“Decidí que los tres ingresaran a prisión preventiva”

La jueza Irene Rodríguez explicó que el pasado 9 de julio, tras la formalización de los tres detenidos por el asesinato, entre los que estaban Osmar Ferrer, “decidí que los tres ingresaran a prisión preventiva. Yo di la orden respectiva. La audiencia está muy clara de lo que hice y eso es lo que vale".

A lo anterior añadió que “decreté las tres prisiones preventivas, mandé las órdenes esa misma tarde a Gendarmería. Lo demás hay que ver qué es lo que paso, y eso es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería", explicó.

En tanto, recalcó que “se dejó constancia en la historia de la causa, que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche”.

Libertad de sicario se habría producido por error

Por otra parte, con el pasar de las horas y luego de una reunión clave entre el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; y el fiscal nacional, Jorge Abbott, se apuntó a investigaciones administrativa y penal, indicando que todo sería producto de un error.

“Efectivamente aquella orden que dispone entre comillas la libertad (de Osmar Ferrer) era para corregir en una resolución anterior tanto en el nombre de la persona imputada como en el DNI del ciudadano venezolano (...) era para corregir una resolución que había dispuesto la prisión preventiva tanto en el nombre como en el DNI, nada es automático”, explicó Gloria Ana Chevesich.

A esto, el ministro de Justicia apuntó que “esta reunión se lleva a cabo porque los hechos son gravísimos, son hechos que no pueden ocurrir en nuestro sistema y por lo mismo tienen que investigarse, si hay faltas administrativas y si hay la comisión de algún ilícito penal”.