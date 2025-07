“Me indicaban que ojalá apareciera en una bolsa negra”: Diputada Musante denuncia amenaza de muerte y acusa inacción judicial

La diputada Camila Musante (IND-PPD) denunció este martes haber recibido una amenaza de muerte directa y explícita, supuestamente firmada por el grupo criminal Tren de Aragua. Según detalló la parlamentaria, ya se habría identificado a la persona responsable del mensaje, quien incluso reconoció la autoría de los hechos. Sin embargo, no ha sido formalizada ni enfrenta medidas judiciales.

“Yo recibí una amenaza de muerte muy directa y concreta hacia mi persona donde me indicaban que ojalá apareciera muerta en una bolsa negra, cortesía del tren de Aragua”, señaló Musante en entrevista con 24 Horas. Agregó que interpuso la denuncia correspondiente y que “una vez que es identificada la persona que realizó esta amenaza en mi contra, se le toma declaración, y reconoce los hechos. Reconoce la amenaza, y reconoce que fue dirigida hacia mi persona”.

La diputada cuestionó duramente la falta de acciones judiciales: “Lo que yo no puedo comprender es por qué la decisión de no formalizar ni tomar ningún tipo de medida, y no hablo de los resguardos policiales ni nada por el estilo. Hablo de generar una formalización a una persona perfectamente identificada que realiza una amenaza de muerte contra una diputada de la República”.

Este hecho ocurre en un contexto especialmente delicado. La semana pasada, Musante participó junto a su par Jaime Araya (IND-PPD) y al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), en una solicitud formal al presidente Gabriel Boric para que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), luego del hallazgo de drogas en un recinto militar en Colchane.

En aquella ocasión, Musante ya había advertido sobre la amenaza del narcotráfico en las instituciones: “¿Vamos a permitir que el Tren de Aragua tome el control de Chile?”.

Este martes, el presidente de la Cámara respaldó a la parlamentaria. “Si una diputada, si un senador, si un fiscal, si un juez está recibiendo amenazas de muerte, quiere decir que los delincuentes y aquellas personas que se atreven a hacer esto están cruzando la línea, están socavando y están permeando las distintas capas del Estado”, expresó Castro.

El diputado añadió que la presencia del narcotráfico en instituciones como las Fuerzas Armadas representa una amenaza directa al Estado. “Esta es una amenaza que está en el fondo socavándonos, y frente a eso hay que golpear la mesa fuertemente. Es un poco lo que le hemos pedido al presidente también para convocar al Cosena. Es un poco lo que estamos esperando, que entre todo el músculo del Estado, seamos capaces de pelear contra el narcotráfico y el crimen organizado“.

Finalmente, Musante concluyó con una advertencia: “Yo no quiero que nos convirtamos ni en México, donde asesinan a los candidatos, a los parlamentarios. Ni en Ecuador, ni en ningún otro país donde ya el crimen organizado se ha tomado todos los estamentos”.