Neme reacciona indignado ante la inexplicable liberación de sicario que asesinó a empresario del barrio Meiggs: “Soy idiota, pero hasta las doce nomás”

José Antonio Neme reaccionó esta mañana con indignación en su programa “Mucho Gusto” ante la insólita liberación del sicario venezolano imputado por el asesinato de un empresario del barrio Meiggs, y quien gracias a la presentación de un documento judicial revirtió la cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre él durante las indagatorias del crimen cometido el pasado 19 de junio en contra de José Reyes Ossa.

Fue luego de conocer detalles de la insólita libertad del ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez, y de la reacción que diversos protagonistas de Gendarmería, Ministerio Público y jefaturas ministeriales tuvieron, que el periodista aseveró que “nos están viendo la cara de imbéciles”, considerando la que a su juicio fue una operación que develó un nuevo caso de filtración del narcotráfico en las instituciones públicas.

La indignación de José Antonio Neme

“Yo quisiera decir algo que me nace decir. Nos están viendo la cara de imbéciles, y yo soy una persona mayor, que ha pasado por muchas cosas en la vida, y si hay una cosa que me empelota es que me vean la cara de idiota. Porque soy idiota, pero hasta las doce nomás”, indicó.

“Entonces, creo que me digan la cantidad de estupideces que están diciendo, porque se suman argumentos idiotas sobre argumentos idiotas, y la verdad, yo no estoy para que me vean la cara. Yo pago impuestos todos los días. Pago el IVA, impuestos sobre la renta, en fin. Una serie de compromisos que tengo con el Estado y que trato de cumplir al pie de la letra, y lo mínimo que espero de vuelta, sino es una prestación de calidad, porque sino pregúntenle a la gente que espera en las listas de espera o está en las tómbolas de los colegios, al menos, que me traten con cierto nivel de altura”, apuntó.

“Que me digan a estas alturas que no saben si es un documento oficial o no, o sea. ¿Cómo van a pasar cuatro días y el Estado de Chile no va a poder determinar si una orden de dejar sin efecto una preventiva (prisión) es real o falsificada? O sea. ¿De qué me están hablando? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que me digan si la orden es real o no? ¿Cuatro días más? ¿Cuatro meses? ¿Cuarenta meses?”, agregó, a esas alturas, evidentemente indignado por la fuga del ciudadano venezolano imputado por sicariato.

“¿Cómo pasan cuatro días y después de cuatro días sale el ministro de Justicia? Muy amoroso, que evidentemente no tiene relación directa con este escándalo, y yo lo admiro, porque quiero saber qué toma el desayuno el ministro de Justicia. ¿Qué toma de desayuno el ministro de Justicia? O si está medicado o no está medicado. Sabe porqué se lo digo, porque si yo fuera ministro de Justicia o ministro de alguna cosa, que no voy a ser nunca probablemente, porque nunca voy a ser político, yo salgo enchuchado en la mañana. O sea, pesco a los periodistas y mando a todo el mundo a la punta del cerro, y exijo una explicación. Y si no me la dan, hago todo lo posible por remover a todos los funcionarios que están con algún tipo de responsabilidad administrativa”, puntualizó.

“Pero no voy a salir de manera circunspecta, bueno, por eso estoy acá y no estoy del otro lado, digamos. Esa es la explicación. A lo mejor, si yo fuera Presidente, este país estaría en guerra, digamos, no tengo idea. Pero ‘no, mira, en realidad vamos a mejorar los protocolos, porque los protocolos, estamos afinando ya los protocolos”, dijo.

“O sea, un asesino de la mayor peligrosidad, dicho por la jueza, no por mí, al cual se le paga un monto para asesinar de una manera fría a un empresario en la puerta de su casa. Que no es chileno, que no tiene ni siquiera papeles, que no está ni siquiera documentado, en fin. Lo sueltan el mismo día y nos enteramos cuatro días después, y nadie sabe si la orden es falsa o no era falsa, si alguien le pagó o no le pagó. ¡Nadie sabe de dónde salió esa orden! Es como una suerte de orden mágica, de surrealismo mágico, como de un libro de García Márquez. Llegó una orden, así volando, como Mary Poppins. Entonces, yo fuera ministro de algo, los mando a todos a la punta del cerro, y no voy a decir un garabato para que después no me funen”, enfatizó Neme, quien insistió en su particular teoría respecto de la liberación de Ferrer Ramírez.

“¿Cómo el fiscal del caso es notificado cuatro días después? Si consignó la prisión preventiva, te meten preso y ese mismo día te liberan, pero yo me entero cuatro día después, es raro”, reflexionó.

“Yo me considero un tipo de inteligencia media, media para abajo. Yo tiendo a pensar que el documento no es falso (…) además, esto no pasó hace cuatro horas, pasó hace cuatro días”, complementó el rostro de Mega, que no dudó en aseverar que “para mí, aquí hay corrupción. Para mí, alguien pagó e intervino desde ese lugar”.

“Entonces, yo le preguntaría al ministro si es que pudiera asegurar que aquí no hay corrupción o un pago a algún funcionario para que echara a andar una máquina que terminó con una corrupción de este tipo”, finalizó.