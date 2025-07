Rodrigo Sepúlveda critica explicación del Poder Judicial tras insólita liberación de sicario de empresario del barrio Meiggs: “Estamos llegando tarde a todas”

Con indignación, y pidiendo medidas públicas y ejemplares respecto de quienes resulten responsables, el conductor de Mega, Rodrigo Sepúlveda, cuestionó las explicaciones que ofreció este martes el Poder Judicial para justificar la liberación del sicario venezolano que asesinó a un empresario del barrio Meiggs.

Fueron los argumentos expuestos por tres de los reporteros del canal durante el inicio de su programa “Meganoticias Alerta”, en los que se explicaba que un error de tipeo en la orden de detención permitió a Osmar Alexander Ferrer Ramírez eludir su prisión preventiva decretada por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, que el rostro televisivo hizo evidente su molestia.

Las críticas de Rodrigo Sepúlveda

“Discúlpenme lo que yo les voy a decir. Sé que hay una investigación exhaustiva y esto va a proseguir, pero estamos hablando de un sicario, estamos hablando de un tipo que pertenece al Tren de Aragua, y hoy día todo Chile está tras el Tren de Aragua, ¿no? Todas las instituciones de nuestro país están detrás del Tren de Aragua, persiguiendo a quien pertenezca al Tren de Aragua, hace mucho tiempo. Y que estuvo cuatro días libre”, inició Sepúlveda.

“¿Ustedes me van a decir que por una letra, una ‘erre’ en vez de una ‘e’, a esta persona lo dejan sin prisión preventiva? Se equivocaron, pusieron una ‘erre’ en vez de una ‘e’, y por esa letra queda libre. Por lo menos yo, no me la compro”, expresó el periodista, quien aseveró en el noticiario que “si ustedes me dicen que es un apellido polaco, tiene cinco o seis consonantes te la doy, pero por una letra. ¡A un sicario! Dejarlo libre, yo no me la compro”.

“¿No hay RUT de por medio acá? ¿No hay algún folio de por medio? ¿No hay una causa de por medio? ¿No hay un rostro de por medio? O sea, nadie conocía quién era. ¡Nadie chequeó nada! ‘No, llegó un mail. En vez de decir Sepúlveda, dice Sepúlvedd. En vez de una ‘a’ una ‘d’. No, libre, que salga ya’. Nadie chequeó ni RUT, ni cara, ni folio, ni antecedentes, ni carpeta. ¡No, para afuera!”, agregó.

“¡A un sicario! Donde todas las instituciones de este país están tras el Tren de Aragua, y hoy, por una ‘erre’ lo dejan libre, a mí me parece que es una verdadera vergüenza”, prosiguió el comunicador, a esas alturas, evidentemente descompuesto por los argumentos entregados en el Poder Judicial para eludir su responsabilidad en el procedimiento que permitió la fuga del sicario venezolano.

“Si es así, como lo están diciendo para tratar de defenderse. Si es así es ¡ver-gon-zo-so! ¡Es vergonzoso! Un sicario de este nivel, donde le diste cuatro días libre, que puede estar en cualquier lugar, ya se te escapó de las manos. Ahora viene el proceso de ir a buscarlo, atraparlo”, reclamó Sepúlveda.

“¡Otro autogol! En este país donde se te mete droga en los aviones de la FACh, donde desde el Ejército, en autos particulares, desde el norte hasta Santiago transportándote droga. O sea. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se ha hecho con este país? Episodio tras episodio. ¿Y quién está detrás de esto? Ah, el Tren de Aragua. Ah, no, hay un sicario, una ‘erre’ en vez de ‘e’, pa’ fuera, libre. Un chiste”, reflexionó.

“Si es así, es un chiste. Acá hay que castigar y con dureza, que sea públicamente y no con tanto silencio. ‘Y hoy nos vamos a reunir, vamos a hacer una mesa para tratar de evitar estos errores’; compadre, dos mil veinticinco. ‘No, vamos a apurar la ley de investigación, de inteligencia’; dos mil veinticinco. Estamos llegando tarde a todas”, concluyó.