Director del SII en medio de la polémica por no pago de contribuciones de casa irregular en Paine: parlamentarios piden su renuncia

En medio de la polémica se encuentra por estos días el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, luego que se revelara que no ha pagado nada menos que nueve años de contribuciones de una casa no regularizada emplazada cerca de la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.

Debido a esto, parlamentarios de varios sectores políticos, han pedido la renuncia de Etcheberry, pese a que el mismo director del SII ha explicado la situación, indicando que no ha pagado los impuestos de esa propiedad porque simplemente no ha podido inscribirla.

“Hace mas de 15 años que estoy haciendo esfuerzos increíbles para inscribir la casa, contraté un arquitecto, he hecho gestiones, he contratado estudios, pero ha sido imposible. A mí me da la impresion de que no les importa que se inscriban las casas”, indicó el director del SII en declaraciones recogidas por Canal 24 Horas.

SII publicó comunicado explicando la situación de Javier Etcheberry

Tras conocerse el reportaje de Canal 24 Horas, el propio SII publicó un comunicado en su sitio institucional, explicando la situación de su director, indicando que Javier Etcheberry “ha efectuado todas las gestiones ante los organismos pertinentes con el objetivo de regularizar su propiedad, tanto en la Municipalidad de Paine, la DGA y la DOH del Ministerio de Obras Públicas, como ante el SII, a quien él mismo, en el contexto de la Ley 20.780, entregó el 2016 información para actualizar la tasación del inmueble, incorporando ampliaciones en la superficie construida que no estaban registradas en el catastro”.

En ese sentido, añadieron que “al momento de asumir la cabeza del organismo, instruyó a los responsables del área a utilizar esos mismos antecedentes de manera que se reflejaran en el cobro de sus contribuciones”.

En tanto, se explicó que se materializaron los cambios en los antecedentes del director del servicio, pagando las contribuciones “con la retroactividad máxima que permite la norma”, es decir, de un máximo de tres años.