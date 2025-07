Revelan impactantes detalles de la “caja negra” del vuelo trágico de Air India que dejó 260 muertos

La grabación de la caja negra del vuelo 171 de Air India, que se estrelló en junio de este año, ha revelado detalles alarmantes sobre el accidente. Tres segundos después del despegue, los interruptores de combustible de ambos motores fueron cambiados de “RUN” a “CUTOFF” de manera intencionada, lo que resultó en la pérdida total de potencia.

En la grabación, se escucha una conversación entre el copiloto y el capitán. El copiloto pregunta: “¿por qué lo cortaste?”, a lo que el capitán responde que “no lo hizo”, indicando que podría haber habido una intervención humana deliberada o un grave error en la cabina.

Detalles del accidente y las investigaciones

Según el informe preliminar de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB), ambos interruptores fueron activados casi simultáneamente, lo que causó que el avión perdiera altitud a solo 200 metros de altura. Posteriormente, los interruptores fueron devueltos a la posición “RUN”, lo que permitió un intento de reencendido del motor. Sin embargo, uno de los motores no logró recuperar potencia, lo que llevó al Boeing a estrellarse contra el campus del BJ Medical College, resultando en 260 fatalidades.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) y Air India realizaron una inspección de los mecanismos involucrados en el accidente, pero no encontraron anomalías. Se determinó que los interruptores cuentan con un sistema de bloqueo mecánico, lo que dificulta que se activen por accidente. Esto sugiere que la acción fue voluntaria, lo que plantea interrogantes sobre la motivación detrás de este acto. Las redes sociales han destacado que esta acción no fue mecánica y sugieren que podrían existir motivaciones aún no esclarecidas.

La AAIB sigue investigando si el capitán, quien acumuló 15,000 horas de vuelo, actuó de manera intencionada o si fue un error. Además, se revisa su estado de salud física y mental para determinar si tuvo algún impacto en su desempeño. El informe completo se espera en un plazo de 12 meses, y la comunidad aeroespacial está atenta a las recomendaciones que puedan surgir sobre la instalación de cámaras en cabinas y mejoras en los controles de combustible.