Andrés Caniulef relata su complejo estado de salud tras ser internado en la UCI: “Fue mucho más grave de lo que cualquiera podía pensar”

Luego de permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sin que se conocieran detalles oficiales, el periodista Andrés Caniulef rompió el silencio y entregó su testimonio sobre el delicado cuadro médico que lo tuvo al borde de una septicemia.

En conversación con Las Últimas Noticias, el expanelista de programas de espectáculos explicó que todo comenzó con un golpe aparentemente menor en la rodilla, ocurrido el viernes pasado. “Me pegué en la rodilla derecha, pero no fue nada que se pudiera considerar como relevante”, relató. Sin embargo, al día siguiente, la situación se complicó: “El sábado tenía la rodilla feísima, así que fui al médico y me dieron medicamentos”.

El periodista contó que el dolor no solo no cedía, sino que empeoraba. “Al otro día estaba peor y en la noche desperté llorando del dolor”, confesó. A pesar de las advertencias de su madre, Caniulef se resistió a ir a urgencias de inmediato. “No quise ir altiro a urgencias, pese a que mi mamá me decía que fuera, hasta que lo hice”, dijo.

Fue en ese momento cuando una infectóloga de la clínica jugó un papel clave: “(Ella) se dio cuenta lo que estaba pasando: era un shock séptico. Una celulitis bacteriana de la pierna derecha y que involucraba toda la pierna y se podría haber extendido a los genitales. Lo paró a tiempo. Fue mucho más grave de lo que cualquiera podía pensar”.

Producto de la gravedad del cuadro, Andrés fue inducido a un coma. “Llegué a la UCI porque me indujeron un coma, ya que estaba generando una septicemia”, relató.

Aunque ya fue dado de alta y se encuentra en casa, el dolor persiste. “En la rodilla me dan como unos calambres que me detienen el andar, tuve vómitos y diarrea, llegué deshidratado a la clínica y todo era porque también tenía una artritis séptica”, explicó.

Con reposo absoluto y sin poder manejar, Caniulef reflexiona sobre este difícil momento: “Me siento como en cámara lenta y en medio, buscando pega”. Además, agradeció profundamente el apoyo de su hermana Marisa: “Quien pese a que está enfrentando un cáncer de mama grado 2 me ayudó con todo esto, porque mis papás ya tienen más de 80 años. Estoy muy agradecido con ella”.