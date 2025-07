“Iniciamos una investigación interna”: Walmart se pronunció tras reclamo de exchico “Rojo” que afirmó haber sido acusado de robo

A través de su redes sociales, el cantante y exparticipante de “Rojo”, Juan Ángel Mallorca, denunció haber sido acusado erróneamente de robo en una sucursal de la cadena de supermercados Líder de la comuna de La Florida el pasado 17 de julio.

“Pasé a comprar un par de cosas, hago las compras, paso por las cajas de autoservicio, no llevaba muchas cosas (…) paso a la caja, pago. Y a la salida me detiene un guardia pidiéndome la boleta”, prosiguió con su relato el cantante, quien aseguró que dicho comprobante lo “había guardado ya” y que en ese momento lo único que le preocupaba era llevar “en la mano mis cosas que había comprado”.

“En ese momento se acercan dos guardias más diciéndome que devuelva lo robado. Yo, como incrédulo, sorprendido, le pregunto que si es en serio y me dice con una risa, un tanto burlona, que ‘sí’, que devuelva. Y me empieza a decir: ‘Ya, devuelve lo que robaste, si ya te tenemos cachado por las cámaras’. El loco me toca, me trajina un poco acá y no encuentra nada. ¡Por supuesto, no encuentra nada!”, agregó el artista.

“Se van, nadie me pide unas disculpas. Y yo pido hablar con el jefe, con gerencia, porque, uno, me sentí muy humillado. Me sentí con mucha vergüenza porque me pararon ante todo el público a la salida. Había mucha gente pasando y fue una tremenda falta de respeto. Vengo a hacer reclamo a otro servicio y no me pescan. El trato es súper malo”, puntualizó Mallorca.

La declaración de Walmart

Ante la viralización de esta denuncia pública del cantante, Walmart compartió un comunicado de prensa en donde se refieren al episodio vivido por Juan Ángel en una de sus dependencias ubicada en Santa Amalia.

“Apenas tuvimos conocimiento de la situación, iniciamos una investigación interna para esclarecer lo sucedido y definir las medidas correspondientes. Nuestro compromiso es entregar un servicio de calidad en cada uno de nuestros puntos de contacto y procesos, siempre con foco en el respeto y la seguridad de nuestros clientes. En efecto, disponemos de protocolos de seguridad que se basan en hechos objetivos y parámetros definidos por la normativa vigente, precisamente para garantizar un actuar justo, coherente y respetuoso para todas las personas”.

“Como responsables de la operación y la seguridad en nuestros locales, tomamos contacto inmediato con la empresa externa a cargo de la vigilancia, quienes, tras revisar el caso, y constatar la errónea aplicación del procedimiento, procedieron a desvincular al guardia involucrado”, continuó Walmart.

“En Walmart Chile, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es una prioridad. Por eso, trabajamos permanentemente en fortalecer nuestros protocolos y capacitar tanto a nuestros equipos como proveedores externos, con el objetivo de evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, cerró la empresa.