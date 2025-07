Metro saca cuentas alegres: a un mes de prohibición de ingreso de “yeguas” y carros, su presencia se ha reducido en un 90%

A un mes de implementarse la medida que prohíbe el ingreso con carros de supermercado y “yeguas” a toda la red de Metro, la empresa entregó un balance positivo que confirma una importante disminución del comercio ilegal en estaciones, en el marco de su Plan Integral de Seguridad.

A la fecha, la presencia de carros y “yeguas” al interior de la red se ha reducido en un 90%. En paralelo, las visualizaciones de comercio ilegal también bajaron en ese mismo porcentaje en las 13 estaciones foco, mientras que las neutralizaciones aumentaron un 32%.

La medida forma parte del Plan de Seguridad de Metro, iniciado en 2022, que ha contemplado más de $95 mil millones en inversión, incorporación de 2.000 efectivos de seguridad, nuevas tecnologías como videoanalítica con inteligencia artificial, cámaras corporales, puertas antivandálicas en toda la red y convenios con municipios y organismos del Estado. Metro ha logrado reducir el número de estaciones críticas de 16 a 12, con una recuperación destacada de espacios en Estación Central, Vespucio Norte y Universidad de Chile.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, valoró los esfuerzos desplegados en terreno y destacó la importancia de avanzar en más herramientas legales para enfrentar este fenómeno. “Nuestros equipos hacen una labor extraordinaria, pero hoy requieren facultades adicionales para poder actuar con mayor eficacia ante quienes alteran el orden y ponen en riesgo la seguridad de los demás”.

En tanto, el ministro de Trasportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “sin duda, los resultados preliminares han sido satisfactorios: un 25% menos de detección de venta de productos informales en toda la red, acompañado de un incremento de un 32% de los operativos de los equipos de seguridad de la empresa. Ahora bien, es relevante entender también que estas acciones y resultados permiten mejores desplazamientos dentro de estaciones y trenes. Por lo tanto, lo que vemos, es una medida táctica con foco en los usuarios, pero también, en una operación más segura”

Adicionalmente, indicó que “sabemos que no es suficiente. Necesitamos generar más acciones. Una de ellas, la que pueden realizar los propios usuarios: no comprar productos que no tienen ningún tipo de garantía. Es relevante reforzar las sanciones para quienes realizan comercio informal, especialmente frente al crecimiento de organizaciones que se desplazan por estaciones, ocupan espacios, y siguen en este negocio”.

Proyecto de ley busca fortalecer la seguridad en Metro

Metro valoró la presentación de un proyecto de ley por parte de un grupo transversal de diputadas y diputados, que busca reforzar el marco legal para proteger la operación del sistema y dotar de mayores atribuciones a su personal de seguridad.

Actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, la iniciativa contempla cuatro ejes principales: