“Nuna hemos ido a ese extremo”: José Antonio Kast descarta campaña “asquerosa” que denunció Evelyn Matthei en su contra

“Nunca hemos ido a ese extremo”, aseguró durante la jornada de este viernes 18 de julio el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, al negar totalmente que él y su colectividad estén detrás de la campaña “asquerosa” que acusó la candidata Evelyn Matthei en su contra.

De acuerdo a lo que acusó Matthei, habría personas ligadas al partido de Kast que estarían divulgando en redes sociales que ella padece alzheimer, algo que ella negó y que aseguró estaría siendo usado por Republicanos para perjudicarla.

“No hacemos campañas de ese tipo”

Así, Kast señaló de manera categórica que “volvemos a reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros no hacemos campañas de ese tipo, nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos. Nosotros lo hemos señalado, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, no son nuestros adversarios políticos ni electorales. Eso, para evitar cualquier tipo de especulación".

En ese mismo sentido, agregó que tanto él como su colectividad han hecho sus propuestas “en forma seria y responsable, nunca hemos ido a ese extremo que algunos dicen que está ocurriendo, porque creemos en la política mirando a las personas de frente, diciendo las cosas por su nombre, haciendo planteamientos concretos para que la ciudadanía pueda elegir libremente".

“Nosotros no nos hacemos cargo de esa situaciones, porque tenemos muy claras nuestras ideas y esas son las ideas que nos han llevado a ser reconocidos por la ciudadanía. Las encuestas van y vienen pero hoy día hay un reconocimiento al trabajo serio y bien hecho y esa es la línea que vamos a seguir", indicó Kast.

Finalmente, el candidato republicano apuntó que “nosotros no hacemos ese tipo de campañas, nuestros militantes son muy respetuosos y responsables (...). Ese jamás va a ser nuestro estilo”, cerró diciendo Kast.