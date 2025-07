El guardián de Annabelle que dormía con un crucifijo y agua bendita: otra muerte a la leyenda negra de la muñeca embrujada

La vida real siempre supera a la ficción y de allí nace la leyenda –transformada después en una película- de la terrorífica muñeca Annabelle, cuya presencia demoníaca siempre estuvo asociada a desgracias y tragedias. En ese contexto, la muerte en Pensilvania del investigador paranormal de la “New England Society for Psychic Research”, Dan Rivera, custodio del siniestro personaje, ya se convirtió en un caso enigmático para la policía estadounidense.

El hombre de 54 años apareció muerto en un hotel de Gettysburg y ahora todos los análisis y especulaciones se concentran en la propia Annabelle, que ya cumple casi la misma edad de su cuidador desde que en 1970 apareciera hasta convertirse en un constante presagio de infortunios y fenómenos sobrenaturales.

Según la versión de sus dueños, Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales, la muñeca fue obsequiada a su hija, Donna, quien cursaba la carrera de enfermería y compartía habitación con otra estudiante llamada Angie. Al recibirla, la instaló en su cama como adorno.

Conocida originalmente en Estados Unidos con el nombre de Raggedy Ann (Ana andrajosa), con el paso de los días las chicas notaron situaciones extrañas: aparecía en lugares donde no la habían dejado y encontraban mensajes no escritos por ellas, con frases como “Help us” (“Ayúdanos”), “You miss me?” (“¿Me extrañaste?”) o “Save Lou” (“Salva a Lou”, en referencia al novio de Donna).

Con el tiempo, y gracias a las investigaciones del matrimonio Warren, se dedujo que la muñeca estaba embrujada por un espíritu maligno que quería poseer a Donna. Las indagaciones se acentuaron tras la muerte de Lou, el novio de Donna, que apareció con el pecho marcado por huellas de garras.

De la leyenda negra a la pantalla

Así, el cine le dio impulso a la figura y el mito con producciones que ficcionaron y masificaron sus intervenciones en el submundo del mal.

El primer spin-off de la saga se sitúa en 1967, en plena época de espanto por los asesinatos perpetrados por el clan de Charles Manson. La malvada muñeca convierte la rutina de su nueva familia en una pesadilla. Ese film que se estrenó en cines en 2014 sirve de nexo entre “Annabelle: Creation” y “Annabelle vuelve a casa”, que son consideradas las predecesoras de la primera cinta del exitoso “El conjuro”. “The conjuring” fue estrenada el 19 de julio de 2013, con críticas positivas y éxito resonante de taquilla, cosechando $318 millones de dólares en todo el mundo pese a un presupuesto original de $20 millones y convirtiéndose en una de las películas de terror más rentables de la historia.

Más allá de la pantalla, la existencia de la muñeca ha generado profundas y rigurosas investigaciones sobre sus posibles acciones paranormales. Ed y Lorraine Warren, los investigadores que llevaron a su casa al engendro, afirmaron en algunas entrevistas que la muñeca “levantaba sus brazos, seguía a las personas por el apartamento y mostraba otros comportamientos aterradores”.

Según ambos, Annabelle “había apuñalado a un oficial de policía y provocado un accidente automovilístico en el que estaba involucrado un sacerdote”.

Luego de los episodios extraños, Ed y Lorraine Warren la encerraron en el “Museo de lo Oculto”, en una vitrina bendecida previamente, para evitar cualquier contacto con el público. Chris McKinnell, director de la Fundación Warren Legacy, debió salir a desmentir varias vecesla versión de las redes sociales en cuanto a que Annabelle habría escapado.

Sin embargo, el fallecimiento aún no esclarecido de Dan Rivera reactiva las conjeturas y las teorías que buscan justificación en lo esotérico. El investigador viajaba precisamente acompañando a la propia Annabelle que provocó tantos misterios relacionados con casos de posesión. El deceso ocurrió cuando el estudioso de los hechos paranormales participaba en la gira “Devils on the run”(Demonios en fuga), dedicada a la exhibición de la muñeca.

Soltero, veterano del Ejército y exentrenador de fútbol, Rivera intervino en reconocidas producciones sobre actividad paranormal como “Most Haunted Places” de Travel Channel y “28 Days Haunted” de Netflix. Annabelle estuvo siempre en su vida y antes de perderla, realizaba un documental que pretendía mostrar la “cara oculta” de Annabelle, con material inédito recopilado durante su custodia. Y aunque no reconocía temores, el guardián solía dormir con una Biblia y llevaba consigo agua bendita cada vez que viajaba para custodiar los terribles secretos de la muñeca embrujada.