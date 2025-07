Mujer asaltó a una adulta mayor de 92 años tras pedirle un vaso con agua: le robó joyas con valor sentimental y el dinero de su pensión

Este pasado jueves 17 de julio en la comuna de Lota de la región de Biobío, una mujer llegó al hogar de una adulta mayor de 92 años con la pretensión de pedirle agua. Sin embargo, sus planes eran mucho más crueles: ella asaltó a la anciana.

Las cámaras de seguridad de la víctima muestran como una mujer con un chaleco amarillo llega a la casa de la mujer dialogando con ella. Posteriormente, la anciana la guía hacia el interior de su hogar, en donde la ladrona cometió su fechoría.

La mujer le robó su anillo de compromiso, el anillo de matrimonio de sus padres y un aro de oro que estaba ocupando y más de 300 mil pesos en efectivo de su pensión, según lo consignado por T13.

La víctima de este asalto intentó retenerla, pero sus intentos no dieron frutos. La asaltante salió del domicilio e ingresó a un vehículo donde la esperaba su presunta pareja.

La anciana le rogó que le devolvieran el anillo de sus padres, pero no le hicieron caso y la antisocial, conocida como “La gitana”, terminó escapando en un vehículo.

Esta mujer es conocida en el sector por precisamente robarle a adultas mayores, a mujeres solas las cuales estudiaría con anterioridad. Actualmente, se desconoce el paradero de la asaltante y el auto en el que huyó.

El testimonio de la víctima

La adulta mayor de nombre Inés Mora conversó con el medio citado, y recordó el robo. “(La asaltante) me dijo ‘aló’ en el portón, yo fui y me dijo ‘señora, ¿por qué no me convida un vasito de agua?’, así que fui y le pasé el jarrito de agua”.

“Entró, me dijo que ya se había tomado el agua, y me dijo ‘pásame los anillos’, le dije ‘cómo le voy a pasar los anillos, si son de compromiso, el recuerdo de mi marido’, y me tomó la mano y me los sacó”, relató.

Por su parte, su hija Rosa Rivas, señaló que su mamá “no le contó a nadie, en la tarde estuvo con nosotros y tampoco nos contó nada. Al día siguiente, le cuenta a mi marido y a mi hija la historia. Cuando llegué del trabajo ahí me tenían la noticia”.

“Me llamó la atención porque ella decía que ya no se quería ir a su casa, que quería estar ahí (en la casa de Rosa), hablaba de querer vender su casa. Entonces, era como raro, porque ella siempre comenta que de su casa no se va a mover. Ahí le pedí a mi hija que revisará las cámaras”, agregó.