“No tenemos respuestas de nadie”: Hija de adulta mayor desaparecida en Llolleo reclamó por la demora de la búsqueda

El pasado martes 15 de julio a las 19 horas, Matilde Abarca, una adulta mayor de 71 años, desapareció en la localidad de Llolleo de la comuna de San Antonio de la Región de Valparaíso.

Se perdió su rastro después que salió de la residencia de ancianos, Eleam Divina Providencia, sin dar previo aviso. Se comenzó una búsqueda para encontrar a Matilde, y un afiche de la PDI señaló que ella mide 1,65 metros, tiene el pelo castaño y llevaba puestas unas zapatillas blancas, polar oscuro y un pantalón burdeo.

La hija de la adulta mayor desaparecida, Carolina Cepeda, habló con Meganoticias en donde entregó más detalles de la búsqueda que se activó para dar con el paradero de su madre. Ella partió asegurando que el último lugar en donde fue vista Abarca fue en las cercanías del puente de Llolleo cerca de un bypass.

“Las cámaras recién se obtuvieron el día 18 (viernes). Sé que la revisión de cámaras es muy rigurosa, muy lenta. Son alrededor de 56 cámaras las que tiene el comercio de Llolleo, más las que se han encargado de conseguir de los locales comerciales que están en el entorno“.

“Hasta el día de hoy no tenemos mayor información. No tenemos fiscal a cargo, no sabemos cuáles van a ser las diligencias el día de mañana. Se va a cumplir una semana desde que mi mamá desapareció. No tenemos respuestas de nadie, PDI dice que solo tenemos que seguir esperando“, continuó y agregó que el equipo de búsqueda se ha ido disminuyendo.

El reclamo de la hija

En su diálogo con el medio citado, Carolina señaló que cree que su mamá “sigue caminando, deambulando”, y agregó que “necesitamos que nos asignen un fiscal, necesitamos saber el tema de las cámaras”.

“No puede ser que llevemos tantos días y que solo tengamos respuestas de que tenemos que seguir esperando, ¿esperando qué?, ¿que ella fallezca? (...) A lo mejor eso es lo que espera PDI, eso es lo que creemos como familia“.

Sobre su madre, ella señaló que Matilde salía acompañada, pero no era una adulta mayor que necesitaba de un cuidado constante. Su madre está presentando síntomas de demencia senil, pero no se encontraba medicada ni diagnosticada.

A pesar de la desaparición, Carolina no pierde la fe de encontrar a su madre.