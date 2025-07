En las aguas de Costa Rica: a los 54 años falleció el actor de “The Cosby Show”, Malcolm-Jamal Warner

Malcolm-Jamal Warner, reconocido actor, músico y director estadounidense –recordado por haber sigo parte de la comedia The Cosby Show–, falleció a los 54 años.

Según le informó la Policía Nacional de Costa Rica a ABC News, Malcolm-Jamal se ahogó en las aguas de Costa Rica, siendo asfixia la causa de muerte.

Como detalló la policía, Warner falleció en las cercanías de la playa Cocles, ubicada en la ciudad de Limón. Además, comentaron que una fuerte corriente lo atrapó y fue encontrado el domingo 20 de julio en horas de la tarde.

La carrera de Malcolm-Jamal Warner

Su primera aparición en la pantalla chica fue en un capítulo de la serie de televisión Matt Houston (1982) y luego en Fame al año siguiente. El norteamericano interpretó a Theo Huxtable durante las ocho temporadas de la comedia romántica The Cosby Show, emitida entre 1985 y 1992, y siendo nominado al Emmy por su papel, como mejor actor de reparto en este género.

Además, fue parte de la comedia Malcolm & Eddie (1996-2000) y en Reed Between the Lines (2011-2015). También fue invitado a distintos programas de TV durante su carrera.

En los últimos años, fue parte del drama médico de Fox, The Resident (2018) durante cinco de las seis temporadas del programa. Ya en 2023, estuvo en el espacio de entrevistas Live with Kelly and Mark.

En aquel entonces, en el programa contó cómo obtuvo el papel en The Cosby Show. “Cuando mi agente me presentó, buscaban a un chico de 16 años y 1,88 metros de altura”, señaló esa vez. “Porque era una broma recurrente: el hijo del Sr. Cosby tenía 15 años en ese momento y medía 1,88 metros”, agregó.

En ese sentido, comentó que no lograron encontrar a nadie con esos criterios, por lo que su agente lo propuso nuevamente para el personaje y lo audicionó. “Literalmente fui la última persona que vieron”, lanzó Malcolm-Jamal.