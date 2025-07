Gobernador ariqueño responde a ministro de Justicia que acusó negligencia en salida de sicario desde frontera nortina: “No es un simple error, es un sistema superado”

Diego Paco, Gobernador de Arica, respondió este lunes a los cuestionamientos que realizó el pasado fin de semana el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien en entrevista con TVN aseguró que la salida de Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario venezolano imputado por el asesinato de un reconocido empresario del barrio Meiggs, por pasos no habilitados en la frontera nortina del país, se debió “al menos, por negligencia”.

Los dichos del jefe ministerial los realizó en el programa “Estado Nacional”, instancia en la que abordó el error del Poder Judicial con el documento que permitió la libertad del delincuente y los posteriores pasos del imputado, quien a los pocos días de librar su cautelar de prisión preventiva se dirigió al paso fronterizo para dejar el país.

Las críticas del Gobernador de Arica

“En estos casos es muy difícil hablar de error por la gravedad de la situación, por el tipo de delito y por el tipo de persona que estaba siendo imputada. Es una persona que debería estar en prisión preventiva y no lo está, y que, además, está vinculada a una banda de crimen organizado de las más peligrosas que operan en nuestro país”, afirmó el secretario de Estado en el programa del canal público.

Tras conocer de sus dichos y los del ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto de eventuales culpables por la salida de Mejía Hernández, la autoridad regional apuntó sus críticas en sus redes sociales a la pasividad que, a su juicio, ha manifestado el actual Gobierno a la hora de tomar medidas concretas en la lucha contra el crimen organizado en el país.

“Lo del sicario que escapó de la cárcel y cruzó por Chacalluta, no es un error aislado o una negligencia, es el reflejo brutal de cómo estamos enfrentando a las bandas del crimen organizado”, indicó Paco, quien refutó los planteamientos de Gajardo al afirmar que “esto no es negligencia, es un Estado fallido”.

“Este es el reflejo brutal de cómo estamos enfrentando a las bandas criminales. Con fronteras débiles, instituciones superadas y un Gobierno que llega siempre tarde. Así no se gana esta batalla”, señaló Paco.

“Hace un año tendría que haber terminado la modernización del complejo fronterizo Chacalluta y todavía ni siquiera ha comenzado. Es vergonzoso, es hora que el ministro de Seguridad deje de actuar como opinólogo de la contingencia y que el presidente deje de jugar con la seguridad nacional. Necesitamos acciones concretas”, puntualizó.

Alberto Carlos Mejía Hernández. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“La fuga del sicario venezolano por un paso no habilitado en Arica no es un simple error. Es el reflejo de un sistema superado, de fronteras débiles, de instituciones descoordinadas y de un Gobierno que reacciona siempre tarde. Hace un año debió terminar la modernización de Chacalluta. No ha empezado. ¡Basta de diagnósticos! ¡Basta de excusas! ¡Es hora de actuar con urgencia por la seguridad nacional!”, finalizó.