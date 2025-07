El mea culpa de Javier Etcheberry tras su salida del SII: “Es cierto que no me preocupé lo suficiente”

Fue el pasado viernes 18 de julio cuando el gobierno le pidió la renuncia al ahora exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, luego de la polémica que se generó tras conocerse que durante nueve años pagó menos contribuciones de las que correspondía, por una casa ubicada en una parcela en la Laguna de Aculeo en la comuna de Buin.

Etcheberry señaló no quería irse del SII. “Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno y el Gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

El exdirector del SII agregó que “estaba muy contento trabajando acá. Yo hice un expediente completo de la situación, lo hice público, le pasé, por petición del ministro, todos los papeles a la Subsecretaría que revisó con asesores y no hay nada irregular”.

Mea culpa de Etcheberry

Javier Etcheberry dejará su cargo mañana y asumirá en su reemplazo Carolina Saravia, quien se desempeñaba como subdirectora de fiscalización del SII.

En la ocasión, Etcheberry reconoció que “habría hecho las cosas con mayor velocidad”, reconociendo que se despreocupó “de estar apurando al servicio para que me actualizara luego el catastro. Es cierto que no me preocupé lo suficiente”.

“Creo que el servicio tiene una mucha mejor imagen después de las cosas que ha estado haciendo (bajo su gestión). Estoy seguro que a futuro va mejorar mucho más la imagen a medida que se siga en esta senda. El SII es una institución demasiado importante”, subrayó.

Carolina Saravia, por su parte, indicó que “hay que valorar en lo que ha estado el servicio este año y este impulso a la acción fiscalizadora que ha puesto en serio el director. Estoy consciente de los desafíos que tenemos hacia adelante. Tenemos que mantener esta fuerza fiscalizadora, mantener el control respecto de planificaciones tributarias agresivas y la asistencia y medidas de prevención para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de forma clara y simple”.

Finalmente, expresó que no se debe “abandonar el control y colaboración respecto del crimen organizado”.