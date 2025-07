Alberto Undurraga anticipa la junta clave de la DC sin descartar dar libertad de acción a los militantes: se busca evitar un quiebre como el de 2022

Horas clave son las que se vive en la Democracia Cristiana (DC), partido que tendrá que definir pronto si apoyará o no a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara o si dejará en libertad de acción a sus militantes de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

En ese sentido, el presidente de la falange, Alberto Undurraga -que ha dicho abiertamente que no quiere apoyar a Jara-, no descartó que los militantes queden en libertad de acción, buscando así evitar un quiebre al interior de la DC como el ocurrido en 2022 en el proceso constitucional, privilegiando las elecciones parlamentarias.

“Quizás lo que puede evitar un quiebre es la libertad de acción en materia presidencial”, indicó Undurraga, añadiendo eso sí que “apoyar a cualquier candidato de derecha está absolutamente descartado. No aparece en ninguna conversación”, dijo en conversación con CNN Chile.

Se buscará “no abandonar a nuestro electorado”

Alberto Undurraga no ha mostrado su incomodidad por no contar con un candidato del denominado “centro progresista”, aunque aseguró que eso no impediría participar en las negociaciones de una lista parlamentaria, apuntando que el foco está puesto en los aspectos técnicos de los cupos y la representación.

“Cuando el centro progresista no tiene candidato, lo que se genera es una tensión como la que tenemos hoy día”, indicó.

Finalmente señaló de cara a la junta de la DC que “si logramos construir un acuerdo que no nos lleve a un quiebre ni a abandonar a nuestro electorado, va a ser una Junta exitosa. De lo contrario, gane quien gane, no lo será”.