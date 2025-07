La “Locomotora” Oliveras en la pelea más feroz de su vida: campeona mundial de boxeo ahora lucha contra la muerte

Aunque la vida de la excampeona mundial de boxeo Alejandra “Locomotora” Oliveras le impuso siempre una lucha constante ante la adversidad, esta vez se trata de una pelea trascendental contra la muerte. A los 47 años, luego de dos décadas dedicadas al pugilismo profesional, la argentina se encuentra internada en estado crítico en el hospital Cullen de Santa Fe después de sufrir un accidente cerebro vascular isquémico que, según los médicos, “le dañó la mitad del cerebro”.

Más allá de ciertos cuestionamientos iniciales por su condición sexual, Olivera terminó convirtiéndose en figura popular de un deporte proverbialmente machista, llegando a ser campeona mundial seis veces, en cinco categorías diferentes, y dueña de dos récords Guinness. En numerosas entrevistas recordó su sacrificada existencia, ya que desde niña no sólo sufrió la pobreza familiar, sino que además enfrentó más tarde tanto la discriminación como la violencia de género.

La deportista es también concejala constituyente y tiene dos hijos. A menudo en las notas repetía una frase que la distinguió en sus comienzos: “No soy travesti, soy mujer y quiero boxear”, decía para acallar los prejuicios y acusaciones de quienes buscaban deslegitimarla.

“Ganar significa ganarle a la vida. Porque cuando vienes de muy abajo y levantas los brazos, dices: le gané a la pobreza, le gané a la miseria, le gané a la discriminación, porque cuando empecé el boxeo me decían “vos no sos mujer, vos sos marimacho”, expresaba la campeona.

Del ring a la política y Netflix

Nacida en Jujuy, Alejandra volcó en los rings toda su bronca por los sufrimientos padecidos previamente. Entre ellos, por ejemplo, la tormentosa relación de pareja con un hombre violento. “En mi pueblo no había boxeo. Así que cuando él no estaba, hacía sentadillas, abdominales en el piso, me entrenaba con mi sombra. Un día vino a pegarme, como lo hacía siempre. Entonces lo esperé, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Cayó al suelo sorprendido. Entonces agarré a mi bebé, una bolsa de nylon, y me fui. No volví nunca más”, contó en una entrevista publicada hace un tiempo.

Después de su retiro, la excampeona dictó charlas motivacionales en Argentina, fue rostro de campañas publicitarias y abrió su propio gimnasio en un barrio de Santa Fe, en enero de 2023. Asimismo, incursionó en la actividad política como candidata a diputada nacional por el frente Unite por la Libertad y Dignidad, afín a Javier Milei. Más tarde fue designada en la Dirección de Eventos Deportivos del gobierno, y hoy ejerce como concejal constituyente en representación del Frente de la Esperanza.

Sin embargo, hoy la salud de la “Locomotora” mantiene en vilo a quienes la aplaudieron cuando festejó sus títulos sobre el ring envuelta en una bandera argentina.

Luego de sufrir el ACV isquémico su estado es crítico y el neurocirujano Alejandro Mussachios se atrevió a explicar que Oliveras está expuesta a consecuencias severas, porque “una mitad del cerebro no funciona”. Por su parte, el especialista Néstor Carrizo detalló en las últimas horas que “la lesión neurológica que tiene es grave en un hemisferio cerebral; ella es una paciente que tiene riesgo de muerte”.

“La lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”, precisó.

Figura carismática y querida, Oliveras libra hoy la pelea más feroz de su vida, a pocos días de que Netflix estrene la serie “En el barro” -spin-off de “El Marginal”-, donde la campeona encarna a “Rocky”, un llamativo y sufrido personaje de la cárcel de mujeres.