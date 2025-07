Show de drag queen en Instituto Nacional despertó una polémica: Alcalde Desbordes solicitó un informe a la directora

Una polémica ocasionó un show de drag, es decir de transformistas, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional. Este espectáculo sucedió en el contexto de una feria de educación no sexista, y fue realizado en el patio para los estudiantes de todos los niveles.

Un registro se viralizó que muestra a una exestudiante del establecimiento vestida con una falda y botas altas rojas, junto a un parte superior de un bikini con forma de estrella. La drag queen estaba bailando enfrente de un grupo de estudiantes que se reunió en el patio.

La performance fue organizada por la Secretaría de Género y Disidencias sexuales del Instituto Nacional (Segedisex) que se llevó a cabo este pasado lunes 21 de julio y contaba con talleres y stands sobre género, diversidad, derechos humanos y educación no sexista.

La declaración desde la Segedisex y el alcalde Desbordes

Esto generó opiniones divididas en los apoderados ya que algunos se quejaron por la “connotación sexual” del show, el cual fue visto por alumnos de 12 años. Por otro lado, otros celebraron que se puedan exhibir diversas realidades.

Un integrante de la Segedisex habló con Chilevisión Noticias en donde señaló que “por parte de la dirección, cuando yo comenté el show drag, la subrectora nos dijo que sí que no habría ningún problema. Ahora que se venga a lavar las manos, y diga que nunca nos dijo eso, me parece algo súper poco profesional”.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se pronunció ante esta situación y dijo que “es súper importante la educación no sexista, pero me parece que hay otras formas de hacerlo. Por eso le hemos pedido un informe a la directora, queremos entender qué pasó, y recién después de tener este informe en la mano, ver qué medidas se pueden tomar”.

“No estoy en absoluto de acuerdo con lo que se hizo, con la performance que se hizo en el lugar, menos con niños como público (...) Me parece que fue un error y no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de performance en establecimientos educacionales y menos con menores”, continuó.

“Al parecer se trata de niños de básica, séptimo y octavo. Entonces es un tema que tenemos que ver ahora urgente, pero desde ya anticipo que me parece que esto no corresponde”, aseveró según lo recabado por Biobío.